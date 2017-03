Nhiều công dụng trong một con số

Bài “Nghiên cứu cấp mã số công dân” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 30-12-2011 thông tin Bộ Tư pháp đang có kế hoạch cấp cho người dân mã số cá nhân (số định danh công dân) để phục vụ công tác hộ tịch. Ý tưởng này không được phía Bộ Công an đồng tình do mã số định danh đã được đề cập tại Nghị định số 90/2010 quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo nghị định này, Bộ Công an có nhiệm vụ xây dựng thông tin cá nhân bao gồm số định danh công dân, số CMND, mã số thuế… Như vậy, có thể còn có bàn cãi về việc cơ quan nào sẽ cấp mã số này nhưng chắc chắn việc cấp mã số là việc cần phải làm càng nhanh càng tốt.

Do định cư lâu năm tại Mỹ nên tôi có một số hiểu biết về cách làm của nước này trong việc cấp thẻ an sinh xã hội (Social Security Number) với nhiều tiện ích tương tự như mã số công dân mà nước mình đang tính toán đến. Chính quyền Hoa Kỳ cũng cấp cho người dân nhiều loại giấy tờ như giấy khai sinh, bằng lái xe… nhưng họ không cấp giấy CMND. Thay vào đó, họ cấp cho mỗi cá nhân số an sinh xã hội (ASXH) để sử dụng trong các giao dịch.

Việc thực hiện cấp mã số cho công dân sẽ mang nhiều lợi ích trong việc quản lý dân cư. Trong ảnh : Làm chứng minh nhân dân tại Công an TP.HCM. Ảnh: HTD

Số ASXH gồm tất cả chín số và mỗi người khi được cấp sẽ sử dụng suốt đời, nếu mất thẻ thì làm đơn yêu cầu cấp lại. Khi có người chết thì số ASXH đó bị hủy không cấp cho ai nữa. Nếu không có số này, cá nhân khó kiếm được việc làm hợp pháp, không mở được tài khoản ở ngân hàng, không xác lập được quyền sở hữu các tài sản, không thể đăng ký thành lập doanh nghiệp và còn bị tước đi nhiều phúc lợi xã hội khác.

Với số ASXH, các cơ quan chức năng dễ dàng thu thập các thông tin về nhân thân của một cá nhân, từ việc nợ tiền ngân hàng đến việc có bao nhiêu xe hơi, căn nhà, tài sản, vợ con ra sao, lý lịch tư pháp thế nào... Họ cũng dùng số này để thống kê lượng dân số tăng giảm hằng năm nhằm có cơ sở đề ra các kế hoạch giải quyết tương thích mà không cần phải tổ chức điều tra dân số rất tốn kém nhưng chưa hẳn chính xác.

Cấp thẻ thông minh đa chức năng Ngoài Mỹ, nhiều nước cũng đã vận dụng dùng số thẻ căn cước trong nhiều mục đích khác nhau. Từ năm 2009 Philippines đã đưa vào sử dụng thẻ căn cước đa mục đích thống nhất trên cả nước. Năm 2005, Bỉ quyết định cấp thẻ căn cước điện tử cho những công dân nộp đơn xin cấp thẻ căn cước mới. Tại Trung Quốc, mới có Hong Kong vận dụng loại thẻ thông minh đa chức năng từ năm 2003. Hiện nay, Ấn Độ cũng đang nỗ lực thực hiện kế hoạch cấp thẻ căn cước có nhiều ứng dụng cho 1,2 tỉ dân để làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế đất nước, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Nguồn Internet

TỰU NGÔ (Texas, Hoa Kỳ)