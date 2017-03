Nhiều hãng xe chưa giảm giá cước

Sau kiểm tra, nhiều DN đã giảm giá vé Chiều 4-2, ông Nguyễn Thanh Bình, Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM, cho biết đoàn liên ngành (gồm đại diện Sở Tài chính, Sở GTVT và Cục Thuế TP) đang kiểm tra 16 DN vận tải tuyến cố định (xe khách) và taxi trên địa bàn TP chưa kê khai giảm giá vé sau đợt giảm giá xăng dầu gần nhất. Qua kiểm tra, một số hãng chậm kê khai lại giá viện dẫn lý do nhận được thông báo giảm giá trễ nên chậm kê khai lại giá vé. Cũng trong các đợt kiểm tra, sau khi đoàn đến, nhiều DN đã thực hiện lại việc kê khai giảm giá vé... MINH PHONG ghi Hà Nội mạnh tay với DN không giảm cước vận tải “Thời gian qua thành phố đã có khoảng 10 văn bản yêu cầu các DN vận tải trên địa bàn nhanh chóng giảm giá cước vì giá xăng, dầu giảm. Đợt tết này các DN phải giảm giá cước vận tải, nếu đơn vị nào không thực hiện nghiêm sẽ bị xử phạt” - ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc làm việc sáng 4-2 với các DN vận tải của Hà Nội về vấn đề giá cước vận tải. Cũng theo ông Linh, đến hết tháng 1-2015 đã có 87/99 DN taxi trên địa bàn Hà Nội thực hiện giảm giá cước 8%-23%, khoảng 52 DN vận tải liên tỉnh (chiếm 67%) giảm tương tự. T.PHÚ Công bố kết quả kiểm tra giá cước vận tải tại Đà Nẵng Đoàn kiểm tra liên bộ Tài chính và GTVT đã tiến hành kiểm tra giá cước vận tải khu vực bắc miền Trung bắt đầu tại TP Đà Nẵng. Kết quả thanh tra 6/6 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tại Đà Nẵng đã giảm cước 3%-25%. 100% đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định giảm 2,3%-12%... Bộ GTVT ngày 4-2 cho biết như trên. V.LONG Nếu chây ì giảm giá thì phải xử lý Việc Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị liên quan công bố các DN chậm giảm giá là phù hợp. Nhưng quan trọng hơn phải là sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Giá cước vận tải hiện không phải là mặt hàng bình ổn giá nhưng DN phải kê khai, niêm yết giá. Do vậy, cơ quan quản lý giá là Sở Tài chính có quyền yêu cầu các hãng xe thuyết minh giá thành (như Sở Tài chính TP.HCM làm lâu nay) và cơ quan quản lý giá có quyền thắc mắc về sự hợp lý của mức giá kê khai rồi đề nghị tính toán lại. Nếu chây ì thì xử lý. Việc kiểm tra, xử lý phải được thực hiện đồng bộ vì nhiều hãng xe ở TP.HCM giảm giá mạnh, trong khi các hãng xe ở địa phương khác cũng chạy đến các bến xe Miền Đông, Miền Tây nhưng lại không giảm mà không hề gì sẽ gây bất công cho các hãng xe thực hiện việc giảm giá. Ông LÊ TRUNG TÍNH, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải

hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM Các đơn vị chưa gửi bảng giảm giá cước cho Bến xe Miền Đông CN Công ty TNHH An Bình tại Hà Nội; CN Công ty TNHH Vận tải (VT) Hoàng Long tại Hà Nội; CN Công ty TNHH VT Hoàng Long (Quảng Ninh); Công ty CP Đầu tư Vinamoto; Công ty CP Dịch vụ (DV) và VT Bảo Châu; Công ty CP Bình Tâm (Quảng Ngãi); Công ty CP XK và DVTM Đà Nẵng; Công ty CP VT Đạt Thành; Công ty CP Ô tô VT Hà Tây; Công ty CP VT Ô tô Hà Tĩnh; Công ty CP Hoàng Hà; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân; Công ty CP VT Lào Tiển; Công ty CP VT Long Phượng; Công ty CP Thương mại (TM) Phước Thịnh; Công ty CP TM và VT Tấn Hưng; Công ty CP Xe khách Thanh Long; Công ty CP VT Thiên Trang; Công ty CP Trường Duy; Công ty CP Du lịch Trường Khoa; DNTN Liên Thành; DNTN Thanh Phương; Công ty TNHH VT và DVDL Hải Vân; HTX VT huyện Bến Cát; HTX VT Bình Dương; HTX VT Đồng Xoài; HTX VT Hải Thịnh; HTX VT Ô tô Hoài Ân; HTX DVVT huyện Long Khánh; HTX VT Ô tô TP Ninh Bình; HTX VT Ô tô Phan Thiết; HTX VT Ô tô số 1 (Phan Rang); HTX DVVT Ô tô số 2 Bảo Lộc; HTX VT Ô tô Thành Tuyên; HTX VT Đường bộ Trực Ninh; HTX VT Ô tô Tuy Phong; HTX VT huyện Vĩnh Cửu; CN Công ty TNHH Quốc Trung; Công ty TNHH TM&VT Anh Khoa; Công ty TNHH Chín Nghĩa; Công ty TNHH Ô tô Đại Duy; Công ty TNHH VT Đạt Anh; Công ty TNHH MTV KD và DV Hoàng Anh; Công ty TNHH TM&VT Hoàng Chung; CN Công ty TNHH VT Hoàng Long; Công ty TNHH Mười Trang; Công ty TNHH MTV VT TM DV Nam Phong Gia Lai; Công ty TNHH Bến xe Phù Cát; Công ty TNHH TM DVVT Quốc Phát Chư Sê; Công ty TNHH Quốc Trung; Công ty TNHH DV Ô tô Tấn Phát; Công ty TNHH Thanh Chúc; Công ty TNHH TM DV Thanh Khuê; Công ty TNHH Vân Nam; Công ty TNHH TMDV DLVT XNK Việt Lào; Công ty TNHH VT Ô tô Sao Vàng; Xí nghiệp VT 27-7 Đông Hưng.