Nhiều lần phá nhà người khác

Khoảng 1 giờ ngày 23-4, bà T. đã dùng cây sắt và chai bia đập phá làm bể cửa kính nhà tôi. Khi công an phường đến nơi theo báo tin của tôi, bà T. đã thừa nhận hành vi của mình nhưng khi công an phường mời bà lên làm việc thì bà không lên. Tiếp đến, lúc 23 giờ ngày 30-4, chị của bà T. đã cầm chai bia ném vào cửa nhà tôi. Vài phút sau có hai công an khu vực và hai dân phòng xuống nhưng chỉ quan sát rồi bỏ đi. Sự việc xảy ra đã hơn 20 ngày nhưng đến nay tôi vẫn chưa thay cửa kính vì không thấy công an đến lập biên bản hiện trường”.

Theo một người dân ở khu vực trên, ông từng trình báo một số vi phạm của bà T. qua ba đời chủ tịch phường nhưng không được xử lý rốt ráo. Cụ thể, ông đã phản ánh bà kinh doanh karaoke, quán nhậu gây ồn, nuôi chó gây ô nhiễm… và đã bị bà T. chửi bới, cầm ly, chén ném vào nhà ông.

Cửa sau nhà bà Loan đã bị đập phá gần một tháng nay. Ảnh: MINH QUÝ

Ông Vũ Đức Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường 11, nói: “Tôi mới về phường này công tác nhưng trước đó tôi có nghe người dân phản ánh gia đình bà T. hay tụ tập nhậu nhẹt gây rối các hộ dân xung quanh. Tôi được biết trước đây UBND phường đã mời bà lên làm việc mấy lần nhưng không biết xử lý ra sao. Sắp tới tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ và đề nghị công an phường có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp này để người dân yên tâm”. Riêng Trung tá Chu Quang Sính, Trưởng Công an phường 11, chỉ thông tin công an phường đã lập hồ sơ ban đầu chuyển lên công an quận.

Thượng tá Trần Văn Thuấn, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Phú Nhuận, cho biết: “Đội vừa nhận hồ sơ hôm 10-5 và đang tiến hành điều tra. Do vụ việc phức tạp và phải định giá tài sản hư hỏng nên thời gian giải quyết là 60 ngày. Nếu tài sản hư hỏng hơn 2 triệu đồng thì công an quận sẽ khởi tố, còn nếu thấp hơn thì xử phạt hành chính”.

MINH QUÝ