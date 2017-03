Nhiều ngôi mộ bị đập phá

Vụ phá hoại gần đây nhất xảy ra vào ngày 20-12: Hai ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn thuộc xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) bị ai đó cạy gạch, phá nền móng làm ảnh hưởng đến người đã khuất (ảnh).

Ông Phan Duy Nguyên, nhân viên tổ xây dựng nghĩa trang Hòa Sơn thuộc Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng, cho biết: “Hai ngôi mộ bị đập phá có chi phí xây dựng là hơn 30 triệu đồng. Chúng tôi đã đề nghị chính quyền địa phương xử lý nhưng chưa có kết quả”.

Ông Trần Văn Minh, Phó trưởng Công an xã Hòa Sơn, cho biết: “Nghe tin có một số ngôi mộ bị đập phá, công an xã đã đến ngay hiện trường. Hiện công an xã đang xác định đối tượng đập phá để làm rõ sự việc”.

Cột đèn gãy gây mất an toàn. Sự cố này xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng ở TP Phan Thiết (Bình Thuận). Theo đó, nhiều cột đèn tín hiệu giao thông bị gãy tận gốc làm mối điện trơ ra ngoài dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông (ảnh). Người dân xung quanh cho biết một số đối tượng đã làm việc này để lấy nguyên liệu, kim loại bán phế liệu. VĂN LÂM

Hát karaoke gây ồn. Bạn đọc tên Hòa, số điện thoại 092335… phản ánh tại đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Tân Thuận Tây, quận 7 (TP.HCM) có quán ăn thường xuyên gây ồn ào. Quán này mở nhạc rất lớn, để khách hát karaoke không ở trong phòng kín làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người.

Ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Tây (quận 7), cho biết: Vừa rồi, công an phường đã xuống kiểm tra độ ồn tại quán ăn trên và đã xử phạt hành chính về việc để tiếng ồn vượt mức quy định. Sắp tới UBND phường sẽ kết hợp với công an kiểm tra lần nữa, nếu quán đó vi phạm nhiều lần thì sẽ bị tước giấy phép kinh doanh. NGUYỄN HIỀN