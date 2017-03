Nhiều người mất quyền mua vé tàu tết vì lỗi mạng

Bố trí chỗ khác, giao vé tận nhà cho khách Có nhiều trường hợp đặt chỗ thành công nhưng bị mất, như đặt được đã đóng tiền, đặt được chưa đóng tiền hoặc đặt được đang thanh toán thì bị chiếm dụng. Tùy từng trường hợp mà có cách xử lý riêng. Những trường hợp đặt chỗ thành công mà chậm thanh toán thì không được giải quyết nhưng ga Sài Gòn ghi lại, để giải quyết theo diện “hàng đợi”. Nhưng những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ bù chỗ, có thể là chỗ không như ban đầu hành khách chọn nhưng chúng tôi cố gắng giải quyết 100% cho hành khách. Theo đó trong vòng vài ngày tới sẽ có vé và nếu hành khách có yêu cầu, chúng tôi sẽ mang vé đến trực tiếp cho họ. Ngoài ra, có một số lỗi do hành khách, do thao tác nhanh, sai số chứng minh… dẫn đến không có vé thì chúng tôi vẫn giải quyết. Trước đây việc ghi tên, số CMND của người đi tàu chỉ thực hiện trong đợt cao điểm và ở các cung chặng có người đi nhiều. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 5-12 sẽ ghi tên và số CMND của khách đi tàu. Do vậy kể từ hôm nay (5-12), hành khách mua vé trực tiếp tại ga hoặc qua mạng thì cũng lưu ý chi tiết này. Ông ĐINH VĂN SANG, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn