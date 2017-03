Nhiều nơi chưa tăng phí giữ xe

Hôm nay (1-8), mức phí giữ xe mới được chính thức áp dụng trên địa bàn TP.HCM. Đây là mức phí được kỳ họp thứ 5 khóa VIII HĐND TP.HCM ngày 12-7 thông qua. Theo đó, phí giữ xe theo lượt, tháng… tại các chung cư, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại tăng từ hai đến tám lần so với mức phí cũ. Như phí giữ xe máy được chia làm ba nhóm với mức thu là 150.000, 200.000, 250.000 đồng/tháng/xe (gửi theo lượt thì phí tăng thêm so với mức cũ từ 1.000 đến 2.000 đồng/lượt).

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV trong hai ngày 30 và 31-7, phí giữ xe ở nhiều nơi vẫn đang ở mức cũ, chưa có thay đổi. Cụ thể, tại các cao ốc An Phú, An Khang, An Lộc (khu đô thị An Phú-An Khánh, quận 2), chung cư Thế Kỷ 21 (quận Bình Thạnh), chung cư Gia Phú (quận Bình Tân), phí giữ xe máy (tay ga và xe số) vẫn ở mức 30.000-70.000 đồng/tháng/xe, với xe ô tô từ bảy chỗ trở xuống là 500.000-600.000 đồng/tháng/xe.

Điểm giữ xe ở BV Nhi đồng 2 vẫn chưa tăng giá giữ xe. Ảnh chụp sáng 31-7. Ảnh: THU HƯƠNG

Tại một số chung cư, cao ốc cao cấp như The Vista (quận 2), The Manor (Bình Thạnh), Tản Đà Court (quận 5), phí giữ xe máy vẫn áp dụng mức cũ từ 140.000 đến 400.000 đồng/tháng/xe. Một người giữ xe tại cao ốc Tản Đà Court cho rằng với thu nhập khá cao của cư dân tại đây, mức phí giữ xe như hiện nay (400.000 đồng/tháng/xe) là phù hợp, muốn tăng nữa cũng khó bởi đây gần như là mức phí cao nhất tại TP (chỉ sau Bến Thành Times Square: 500.000 đồng/tháng/xe).

Lý giải tại sao mức phí giữ xe tại khu An Phú-An Khánh (quận 2) thấp hơn nhiều chung cư, cao ốc khác, một người giữ xe tại chung cư An Khang cho biết hiện có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ (coi xe, bảo dưỡng, vệ sinh) cho các chung cư. Để được ký hợp đồng, các công ty đều tính toán để đưa ra các mức giá cạnh tranh, hợp lý. “Ký hợp đồng xong rồi thì còn phải làm vừa lòng người dân ở chung cư. Cứ thử tăng phí giữ xe thêm 10.000 đồng mà coi, bà con sẽ phản ứng và ban quản trị sẵn sàng tìm người khác thay thế mình. Bởi vậy không phải cứ TP cho tăng là mình được tăng theo” - anh này trần tình.

Tại một số bệnh viện như Ung bướu, Nhi đồng 2, Gia Định… phí giữ xe theo lượt từ 2.000 đến 3.000 đồng/xe/lượt, gửi qua đêm 5.000 đồng/xe. Chị Nguyễn Thị Hà, có con đang điều trị tại BV Nhi đồng 2, cho hay con chị đã nằm đây cả chục ngày, ngày nào chị cũng phải vài lần đi về để còn lo việc nhà. “Trung bình mỗi ngày tôi tốn gần chục ngàn đồng tiền gửi xe, xót lắm. Nếu giá giữ xe tăng lên nữa chắc tôi chịu không nổi vì còn nhiều thứ khác phải lo” - chị Hà nói.

THU HƯƠNG