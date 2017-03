Nhiều quy định “cất tủ”

Có “cột” được trách nhiệm cơ quan cấp phép xây dựng? Theo Nghị định số 64/2012 của Chính phủ, chủ đầu tư xây dựng công trình phải có bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính của công trình. Là người hành nghề thiết kế nên tôi hiểu vì sao Bộ Xây dựng đưa ra đòi hỏi này. Tuy nhiên, với mục đích “thêm bản vẽ để đảm bảo an toàn cho công trình” như lý giải của Bộ (bài “Thêm bản vẽ vì an toàn công trình”, Pháp Luật TP.HCM ngày 17-12), tôi lại thấy băn khoăn. Chất lượng xây dựng một công trình xây dựng phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công chịu trách nhiệm chính. Thực tế, cơ quan cấp phép xây dựng chỉ quản lý về mặt nhà nước đối với công trình chứ hoàn toàn không chịu trách nhiệm thay chủ đầu tư (thực tế là đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công) trước những vấn đề liên quan chất lượng công trình. Vậy nên với lý do yêu cầu có bản vẽ kết cấu trong hồ sơ xin phép xây dựng “để đảm bảo an toàn cho công trình”, Bộ Xây dựng có “cột” trách nhiệm cơ quan cấp phép xây dựng đối với chất lượng công trình? KTS LÊ CÔNG SĨ Quy định riêng đối với nhà chung cư Luật Nhà ở quy định nhà phải có giấy chủ quyền mới được giao dịch (mua bán, tặng cho, thế chấp…). Quy định này áp dụng chung cho mọi loại nhà ở, kể cả nhà dự án hay nhà chung cư. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Nhà ở, Nghị định 71/2010 của Chính phủ và Thông tư 16/2010 của Bộ Xây dựng quy định: Nếu đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư thì phải thực hiện việc mua bán nhà ở theo đúng thủ tục quy định của Luật Nhà ở và pháp luật về dân sự (tức là bên bán phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở, các bên phải lập hợp đồng mua bán nhà ở và nộp thuế, lệ phí trước bạ). Nếu chưa nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư thì được phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định. Quy định trên tưởng như không có gì sai nhưng khi áp dụng vào thực tiễn đối với nhà chung cư thì lại trở thành một bất hợp lý. Hầu hết các dự án nhà ở chung cư đều không thể hoàn thành cấp giấy cho người dân theo đúng thời hạn. Kéo theo đó là sự khác biệt: Cùng một căn hộ nhưng khi căn hộ chưa hình thành thì người dân được quyền chuyển nhượng hợp đồng góp vốn; trường hợp căn hộ đã hình thành và người dân nhận bàn giao nhà từ chủ đầu tư thì lại không được chuyển nhượng gì cả. Tôi đề nghị cơ quan quản lý nên gỡ vướng cho người dân bằng cách quy định đối với nhà dự án, nhà chung cư chưa được cấp giấy thì vẫn cho phép người dân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở. Có như vậy mới đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khi mà lỗi chậm cấp giấy không hề do họ gây ra. TRẦN THANH (Chung cư Gia Phú, Bình Tân, TP.HCM)