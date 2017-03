Nhiều quy định sát sườn với người dân có hiệu lực

Trong tháng 6-2013, nhiều quy định quan trọng của Chính phủ và các bộ, ngành có hiệu lực thi hành. Báo Pháp Luật TP.HCM trích giới thiệu một số quy định có liên quan đến đông đảo bạn đọc.

Đưa thông tin địa chính lên mạng

Từ ngày 10-6, sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn quốc để đưa lên mạng. Qua đó, người dân có thể tra cứu trực tuyến các thông tin về địa chính như số hiệu thửa, số hiệu bản đồ địa chính, diện tích và mục đích sử dụng đất, đã đăng ký hay chưa, đã được cấp giấy chứng nhận hay chưa; thông tin quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và bảng giá đất đã công bố… Các thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai đã được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như trong hồ sơ đất đai dạng giấy. Thông tư 04 ngày 24-4 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sáu nhóm ngành không được đình công

Theo Nghị định 41 (ngày 8-5 của Chính phủ), từ 23-6, không cho phép đình công với doanh nghiệp sản xuất điện có công suất lớn, truyền tải điện và điều độ hệ thống điện quốc gia; thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất cung cấp khí gas; bảo đảm an toàn hàng không, hàng hải; cung cấp hạ tầng mạng viễn thông, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan nhà nước; cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường; đơn vị trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng. Nguyên do, đây là các ngành mà việc đình công có thể đe dọa đến an ninh quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng.

Từ ngày 1-6, người nộp thuế có thêm một hình thức khai thuế mới. Trong ảnh: Tư vấn về thuế tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: HTD

Tăng thuế nhập khẩu ô tô cũ dưới chín chỗ

Từ 20-6, đồng loạt tăng thuế nhập khẩu ô tô chở người dưới chín chỗ đã qua sử dụng, áp dụng cho loại dung tích xi lanh dưới 1.000 cc và loại từ 1.000 cc đến dưới 1.500 cc. Thuế lần lượt ở mức 5.000 USD/chiếc (mức cũ là 4.200 USD) và 10.000 USD/chiếc (mức cũ là 9.600 USD). Quyết định 24 ngày 3-5 của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ nhà ở cho người có công

Bắt đầu từ ngày 15-6, các hộ gia đình người có công với cách mạng hiện đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng sẽ được Nhà nước hỗ trợ từ 20 đến 40 triệu đồng tùy từng trường hợp. Quyết định 22 ngày 26-4 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo NHNN giao dịch trên 300 triệu

Quyết định 20 (ngày 18-4 của Thủ tướng Chính phủ) quy định, từ 10-6, các giao dịch có giá trị trên 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng thực hiện là các tổ chức kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; nhận tiền gửi; cho vay; cung ứng dịch vụ ngoại hối; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền…

Khai thuế thông qua tổ chức dịch vụ T-VAN Ngoài việc khai thuế điện tử trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và khai thuế bằng các phần mềm công cụ hỗ trợ khai thuế, từ ngày 1-6, người nộp thuế có thêm một hình thức khai thuế khác là thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và cơ quan thuế cấp giấy công nhận). Thông tư 35 ngày 1-4 của Bộ Tài chính

Đ.LIÊN giới thiệu