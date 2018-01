Nhiều ưu đãi cho giáo viên mầm non

Theo đó, giáo viên mầm non (gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ sở công lập, nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) trở lên thì được ký HĐLĐ, xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành như giáo viên mầm non là viên chức trong các cơ sở công lập.



Giáo viên mầm non (gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ tài liệu, chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Mức hỗ trợ thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ theo quy định.

Giáo viên mầm non (gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được thanh toán tiền mua tài liệu học tập tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số theo quy định. Giáo viên mầm non trực tiếp dạy hai buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép... hằng tháng được hỗ trợ 450.000 đồng. Thời gian hưởng hỗ trợ là chín tháng/năm.