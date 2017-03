Nhiều việc làm Tết hấp dẫn lao động

Thị trường lao động thời vụ Tết sôi động hơn trong tuần này, khi nhu cầu đăng tuyển nhân sự gửi tới các trung tâm giới thiệu việc làm tại TP HCM tăng nhanh.

Hiện một loạt siêu thị đã lên phương án tuyển, đào tạo nhân viên bán hàng, thu ngân, bảo vệ, phụ kho, gói quà, giao hàng. Theo thông tin từ Trung tâm hỗ trợ học sinh – sinh viên TP HCM, nhu cầu tuyển cao nhất là Lotte, khi cần tới 400 thu ngân, bán hàng và thời gian làm việc kéo dài đến mùng 11 tháng Giêng (20/2). Tuy nhiên, người lao động vẫn được sắp xếp để nghỉ 1-2 ngày vui Tết bên gia đình.

Nhiều siêu thị tuyển cả trăm nhân viên thu ngân, bán hàng làm tới 27 Tết. Ảnh: B.H

Trong khi đó, Metro Bình Phú, Co.op mart Hòa Bình cần một lượng lớn nhân lực làm việc đến hết 27 Tết. Vì thời gian làm ngắn, mang tính chất thời vụ nên tiêu chí cần có ở ứng viên là sự nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, khả năng thích nghi nhanh. Thường sẽ có nhiều ca làm việc để người lao động linh hoạt trong thời gian biểu, song vẫn kéo dài khoảng 8 giờ. Mức lương phổ biến là 20.000 đồng một giờ.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng hỗ trợ đời sống sinh viên thuộc Trung tâm hỗ trợ học sinh – sinh viên TP HCM, số doanh nghiệp tuyển dụng giảm 15-20% so với năm ngoái, do nhiều đơn vị giải thể, phá sản, co cụm hoạt động. Tuy nhiên, một số công việc thời vụ đặc thù làm trong 3-4 tuần trước Tết vẫn đang được ráo riết tuyển người. Hiện trung tâm đã nhận 2.863 đầu việc nhưng chỉ mới giới thiệu khoảng 1.255 việc làm, còn tới 1.608 đầu việc trống chờ người lao động.

Ngoài những công việc trong siêu thị, các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn tại TP HCM cũng đang cần lượng lớn nam, nữ thanh niên phục vụ làm thêm. Ca làm việc kéo dài 4-5 giờ và người lao động có thể chọn lựa biểu thời gian thuận tiện cho mình.

Theo một trang web giới thiệu việc làm, giới kinh doanh dịch vụ ăn uống gần như không nghỉ Tết nên người lao động chọn công việc này phải chấp nhận năm nay ăn Tết xa nhà. Nếu làm trọn tháng Tết, họ sẽ được trả 1,2 triệu đồng (ngày làm 4 giờ) hoặc gấp đôi nếu làm 8 giờ. "Trong 3 ngày Tết, nhiều người chủ sẽ có thêm khoản thưởng cho nhân viên, đó có thể là bao lì xì hoặc tăng tiền công lên một chút", đại diện trang web này nói.

Khác với mọi năm, một số công ty tuyển hàng chục tới cả trăm nhân viên bán hàng qua điện thoại, bán hàng đi thị trường vào dịp cận Tết. Yêu cầu đặt ra là người lao động phải làm sao nhanh chóng giúp công ty bán càng nhiều hàng tồn trong kho. Một doanh nghiệp ở quận Tân Bình cần tới 100 lao động chỉ để bán hàng, tìm thị trường thích hợp để tiêu thụ sản phẩm và hứa hẹn trả lương 5,2 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm thưởng. Nếu quy ra giờ thì khoảng 15.000 đồng mỗi giờ làm việc.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó giám đốc hướng nghiệp và dạy nghề - giới thiệu việc làm thanh niên giải thích, năm nay, doanh nghiệp tồn đọng hàng nhiều nên cần nhân lực lớn trong ngắn hạn để thanh lý hết hàng tồn. Chính vì vậy, trung tâm liên tục nhận nhu cầu tuyển bán hàng làm cho đến Tết của doanh nghiệp.

Theo ông Sang, mặt bằng lương thời vụ Tết năm nay tăng nhẹ khoảng 10% so với năm ngoái. 120.000 – 400.000 đồng một ca (8 giờ) đối với công việc bán vé, quảng bá sản phẩm, bán hàng tết, phát tờ rơi, giữ xe. Làm việc ở các cơ sở sản xuất bánh ngọt, làm bánh mứt Tết được trả 100.000 – 400.000 đồng một ngày. 120.000 - 200.000 đồng đối với nhân viên bán hàng, gói quà tại siêu thị làm trong 8 giờ.

Đối tượng làm thời vụ Tết đông nhất hiện nay tại TP HCM là sinh viên. Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM, đây chủ yếu là những em trụ lại thành phố làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Có em làm trong dịp Tết gom đủ tiền đóng học phí, sinh hoạt cho cả tháng kế tiếp. Bán hàng, nhân viên tổ chức sự kiện hội chợ, các chương trình quảng bá sản phẩm… được nhiều sinh viên chọn.

Băng Châu, sinh viên Đại học Luật năm 3, nói: “Tết này em ở lại TP HCM vì quê ở tận Hưng Yên nên mỗi lần về rất tốn kém. Em sẽ ở lại để kiếm thêm thu nhập”. Châu cho biết định làm nhân viên phục vụ một quán cà phê ở khu trung tâm quận 1, với mức lương khoảng 250.000 một ca (8 tiếng).

Anh Đạt, chủ cơ sở kinh doanh nước giải khát ở quận Tân Bình cho hay sẽ tuyển một vài nhân viên giao hàng trong khoảng từ 23 đến 27 Tết để phụ vận chuyển hàng hóa cho khách. "Mọi năm tôi thường nhờ các em sinh viên hỗ trợ nhưng tôi đoán sức mua năm nay không cao nên không cần người phụ đến giao thừa như trước", anh nói.

Mai Phương