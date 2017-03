Nhọc nhằn nghề chăm sóc trẻ nhiễm HIV

Tạm đình chỉ công tác giám đốc Trung tâm Linh Xuân Chiều 7-4, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, từ ngày 7 đến hết ngày 21-4 để kiểm điểm những vụ việc xảy ra tại đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, ông Trần Trung Dũng phân công ông Lê Chu Giang - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội phụ trách, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động tại trung tâm. Bà Tiên có trách nhiệm bàn giao công việc điều hành cho ông Lê Chu Giang. Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ bí thư chi bộ Trung tâm Linh Xuân nhiệm kỳ 2010-2015 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên. Cùng ngày, đoàn thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM do ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh Thanh tra Sở, dẫn đầu đã đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân để tiến hành công tác thanh tra toàn bộ hoạt động quản lý, chăm sóc trẻ của trung tâm. Theo ông Dũng, vụ việc năm bảo mẫu của trung tâm đánh trẻ bị nhiễm HIV trong bữa ăn khiến dư luận bức xúc nên Thanh tra Sở phải vào cuộc ngay. Ông cho biết sau bảy ngày làm việc, Sở sẽ có kết luận thanh tra chính thức và kiến nghị xử lý vi phạm. Ông Nguyễn Văn Trung, nguyên giám đốc Trung tâm Linh Xuân: Hết lòng chăm sóc trẻ HIV Tôi thật là bàng hoàng và vô cùng buồn bực vì những hành vi của các bảo mẫu đã đánh đập khi cho trẻ ăn. Nhớ những ngày đầu năm 2000, trẻ nhiễm HIV/AIDS chỉ có mấy em bị bỏ rơi tại Trung tâm Tam Bình, sự kỳ thị lúc đó vô cùng lớn, tuyển dụng hoài nhưng không ai dám vào để chăm sóc trẻ nhiễm HIV/AIDS. Lúc đó chỉ có một số cô là trẻ mồ côi trưởng thành tình nguyện xung phong đảm nhận chăm sóc các em. Số trẻ tăng lên dẫn đến năm 2002, Cơ sở II Linh Xuân ra đời. Các cô phải ăn ở ngày đêm chăm sóc các em trong điều kiện lây nhiễm cao. Các em lên cơn sốt, các cô ôm em dỗ dành. Việc video phát tán là điều may cho trung tâm để chấn chỉnh những sai sót không đáng có mà do nhận thức chủ quan của một số cô (tất yếu các cô này sẽ bị xử lý thích đáng vì vi phạm điều cấm của trung tâm). Tôi mong mọi người hãy có cái nhìn khách quan, hãy đến trung tâm để thấy cuộc sống thực tế của các em và nỗ lực của các cô đã chăm sóc các em vất vả như thế nào, để hiểu được vì sao các em nhiễm HIV mà vẫn khỏe mạnh, được đến trường học bình thường như các em bên ngoài (điều mà không nơi nào trên cả nước làm được). Ở Trung tâm có cô đã bị lây nhiễm HIV/AIDS từ trẻ mà vẫn đeo bám cùng các em đến ngày hôm nay.