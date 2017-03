Nhộn nhịp tuyển dụng lao động cuối năm

Tết sắp đến, khi công nhân (CN) nô nức chuẩn bị về quê thì các doanh nghiệp (DN) lại ráo riết chuẩn bị nguồn nhân lực. Khác hẳn mọi năm, năm nay, nhiều DN tuyển dụng lao động vào thời điểm cuối năm chứ không đợi sau Tết như trước. Dạo một vòng các KCX-KCN tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... nhu cầu tuyển dụng lao động khá nhộn nhịp.

Nhu cầu tuyển lao động tại KCN Tân Bình nhiều nhưng vắng người tìm việc





Khắp nơi rao tuyển



Tại KCN Tân Bình - TPHCM, nhiều công ty căng băng- rôn tuyển dụng lao động với số lượng lớn. Công ty Decotex (KCN Tân Bình- TPHCM) cần tuyển 50 CN may có tay nghề với mức lương từ 1,6 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/tháng. Công ty cũng tuyển không giới hạn CN dệt có kinh nghiệm và cả lao động chưa biết nghề. Công ty CP Văn hóa Tân Bình (KCN Tân Bình) cũng tuyển 50 lao động phổ thông cho công việc thổi, cắt bao bì xốp, sản xuất hạt nhựa màu và 10 lao động cho bộ phận vận hành, bốc xếp, bảo vệ.



Còn ở Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi, ngoài việc tuyển dụng không giới hạn thợ may, cắt, ủi, kiểm hàng, thợ phụ..., công ty còn tuyển thêm 50 lao động đứng máy sợi. Theo bộ phận tuyển dụng của Công ty CP May Thắng Lợi, CN chưa có tay nghề sẽ được đào tạo trong 2 tháng với mức lương thử việc là 1,5 triệu đồng/tháng. Khi có tay nghề vững, CN sẽ được hưởng mức lương từ 2,3 triệu đồng/tháng trở lên.



Các DN tại KCX Tân Thuận, Linh Trung-TPHCM cũng ráo riết tuyển dụng. Công ty Yuki (KCX Tân Thuận) có nhu cầu tuyển 100 lao động cho ngành cơ khí; Công ty M.Tex (KCX Tân Thuận) cũng tuyển vài chục lao động ngành cơ khí. Riêng Công ty Nissei (KCX Linh Trung) đang rao tuyển số lượng lớn lao động ngành điện tử. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm các KCX-KCN TPHCM, cho biết: “Năm nay, do nhiều DN có đơn hàng trước Tết nên phải tập trung tuyển dụng lao động cho hoạt động sản xuất. Hiện các DN đang cần tuyển hơn 3.000 lao động cho các ngành cơ khí, điện, điện tử, may mặc”.



Cầu nhiều, cung không bao nhiêu



Không chỉ tại TPHCM mà các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, nhu cầu tuyển dụng lao động cuối năm cũng khá cao. Đáng nói, nhu cầu tuyển dụng nhiều nhưng nguồn lao động lại khan hiếm, thậm chí không có nguồn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trên diện rộng.



Ông Nguyễn Hoàng Anh, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH Onamba (KCN VN-Singapore 2), giới thiệu dãy nhà mà công ty vừa mở rộng hoạt động sản xuất, cho biết: “Chúng tôi cần tuyển thêm 500 lao động. Mặc dù chỉ nhận lao động phổ thông để đào tạo nhưng chúng tôi tìm hoài không có nguồn”. Để có lao động, Onamba phải ký kết hợp đồng với các trung tâm giới thiệu việc làm ở các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam để tìm nguồn. “Nhưng số lao động kiếm được không là bao. Thậm chí, công ty còn đưa ra chính sách thưởng cho ai giới thiệu được lao động với mức thưởng là 200.000 đồng/người mà vẫn không đủ số lượng tuyển”- ông Hoàng Anh than thở.



Tương tự, Công ty TNHH Proceeding, chuyên sản xuất áo kimono đóng tại KCN Việt Nam - Singapore 1, cũng vì thiếu hụt nhân lực mà dự định mở rộng sản xuất của công ty vẫn chưa thực hiện được. Những ngày cuối năm khi đơn hàng nhiều, việc thiếu hụt lao động càng trở nên trầm trọng. Ông Phan Quốc Tú, phụ trách tuyển dụng của công ty, cho hay: “Công ty có nhu cầu tuyển 300 lao động, nhưng để tìm đủ số lượng này không phải dễ. Ngoài việc liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm, công ty còn thực hiện chính sách thưởng nóng cho người giới thiệu từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng”.

Sau Tết, thị trường lao động sẽ tiếp tục thiếu hụt do nhiều người lao động về quê không trở lại. Sự thiếu hụt tập trung vào các ngành cơ khí, điện, điện tử, dệt may... Ước tính nhu cầu lao động sau Tết của TPHCM là 50.000 người (trong đó trên 10.000 lao động để thay thế lực lượng lao động dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác) với 40% lao động chuyên môn cao; 20% lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp và 40% lao động sơ cấp, phổ thông. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM

Theo Huỳnh Nga (NLĐ)