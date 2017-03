Nhu cầu nhân lực ngành chứng khoán tăng cao

(PL)-Đây là thông tin về thị trường lao động trực tuyến trong tháng 5, do VietnamWorks, nhà cung cấp các dịch vụ tuyển dụng trực tuyến có uy tín tại Việt Nam vừa công bố . Cụ thể, chỉ số nhu cầu nhân lực trực tuyến tháng 5, đạt 160 điểm, tăng 19% so với tháng, nhưng vẫn giảm 14% so với cùng kỳ tháng 5-2011. VietnamWorks đánh giá, sự tăng nhẹ trở lại của nhu cầu nhân lực trực tuyến làm cho thị trường lao động sôi động hơn nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.



Theo VietnamWorks, trong năm 2011 thị trường bất động sản và chứng khoán bị đóng băng khiến nhu cầu nhân lực trực tuyến trong ngành này bị sụt giảm ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, nhu cầu nhân lực trực tuyến ngành chứng khoán bắt đầu dấu hiệu tăng nhẹ trở lại và đột ngột tăng mạnh trong tháng 5 (tăng 116% so với tháng). Bà Phạm Thị Dung, Trưởng phòng Marketing VietnamWorks nhìn nhận: “Lần đầu tiên trong một năm qua ngành chứng khoán có nhu cầu nhân lực tăng cao, đây là một tín hiệu tốt cho người tìm việc ngành chứng khoán”.

P.ĐIỀN