Nhu cầu nhân lực trực tuyến giảm tháng 9, giảm 8,7%

(PL) - Đó là số liệu do Vietnamưorks, Nhà cung cấp các dịch vụ tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam công bố chiều 6-10.

Theo số liệu của Vietnamworks, trong tháng 9, nhu cầu nhân lực giảm 8,78%. Ông Chris Harvey, Giám đốc điều hành Vietnamworks cho hay, trong 3 tháng còn lại của năm 2011, nhu cầu nhân lực trực tuyến sẽ tăng nhẹ vào hai tháng 10 và 11, trước khi giảm mạnh vào tháng 12 do Tết Nguyên đán năm nay đến sớm.

Tổng quan về nhu cầu thị trường nhân lực giảm, tuy nhiên các ngành dược phẩm, bất động sản, tư vấn, Internet-Online Media và quảng cáo- khuyến mãi lại nằm trong nhóm năm ngành có mức tăng trưởng cao nhất về nhu cầu nhân lực trực tuyến trong tháng 9. Trong đó, nhu cầu nhân lực ngành bất động sản sau ba tháng liên tục giảm, đã tăng 30% so với tháng 8.



P.ĐIỀN