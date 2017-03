Nhu cầu nhân lực trực tuyến tăng 7%

Trong đó Hà Nội là địa phương có nhu cầu nhân lực trực tuyến cao nhất, tiếp đến là TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bắc Ninh…

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực trực tuyến dẫn đầu thị trường là bán hàng, kế toán/tài chính, hành chánh/thư ký, IT-phần mềm và marketing.

Cùng ngày, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP Đà Nẵng đã trao chứng chỉ nghề may, tin học văn phòng cho 13/14 học viên là người khuyết tật đã hoàn tất chương trình học nghề sau tám tháng do tổ chức FIDA (Phần Lan) tài trợ. Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Vinatex 2 đã nhận bảy học viên nghề may dân dụng về làm việc tại công ty.

P.ĐIỀN - H.ĐĂNG