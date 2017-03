Những anh chàng có nhóm máu "D"

Thu nhớ lại, hôm đầu mới đến đây làm, ngô nghê chưa biết gì, cô suýt tưởng nhầm Tuấn là quân tử. Tuấn tỏ ra là một đồng nghiệp nhiệt tình, tốt bụng, chẳng những không thèm bắt nạt "ma mới" mà còn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn Thu từng tí một trong công việc. Nhưng chỉ sau mấy pha "vô tình" chạm đùi, chạm ngực, một vài ánh mắt hau háu của Tuấn "chọc" vào cổ áo mình thì Thu lập tức nhận ra bộ mặt của "gã 35" liền.

Không chỉ riêng Thu, Tuấn cũng là "nỗi ám ảnh" với nhiều chị em ở văn phòng này. Có cô vừa mới lên chức mẹ, còn trong giai đoạn cho con bú, vòng 1 có "nảy nở" hơn bình thường, mặc chiếc áo phông bó cứ "tung tẩy" trước mặt Tuấn, khiến gã khoái lắm, "thả dê" ra cả mồm : "Gái một con trông mòn con mắt. Phụ nữ phải đẫy đà như em mới thích chứ!", làm cô này ngượng chín mặt. Hay có cô, lỡ để tuột cái cúc áo, đang luống cuống cài lại thì ngước lên đã bắt gặp ngay điệu cười đầy nham hiểm của Tuấn. Hãi nhất là chuyện vào thang máy, nàng nào sơ sảy không khoanh tay thủ thế phòng ngự thì kiểu gì Tuấn cũng làm ra vẻ bị hoàn cảnh xô đẩy, đứng sát sạt rồi "nô tì" với "ngõ chạm" và thử độ "nhún".

Xấu tính, xấu cả miệng, lời Tuấn nói cũng khiến chị em "ghê tởm" không kém. Mở mồm ra là gã cợt nhả, trêu đùa chuyện "giường chiếu" với "nhu cầu". Nào là "ria mép em rậm thế này chắc hành hạ chồng phải biết!", nào là "trông dáng đi em mềm dẻo thế kia chắc ''''''''''''''''ấy'''''''''''''''' cũng điêu luyện lắm!". Tóm lại toàn lời lẽ thô bỉ, kể cả phụ nữ dạn dĩ mấy gặp Tuấn cũng "mất điện".

Thi thoảng phải đối mặt với trai dê xồm đã thấy ức chế, nhưng yêu phải gã 35 mới thực sự là điều oan trái với một số cô gái.

Hoài An (21 tuổi, sinh viên) thường xuyên điên tiết vì chứng kiến cảnh người yêu đang đờ đẫn ngắm "khe núi" chập trùng hoặc vòng 3 đẫy đà của cô gái nào đó ngoài đường. Mỗi lần như vậy, Đức - bạn trai An lại bao biện: "Thấy gái đẹp mà không có cảm xúc hóa ra bị gay à?".

Ngắm gái lạ đã đành, loanh quanh người quen hay bạn bè Đức cũng chẳng từ. Có hôm, bạn thân An tới phòng trọ cô chơi. Cô này mặc chiếc áo ren đen khá mỏng. Đức thấy "bổ mắt", không điều khiển được cảm xúc, chốc cái lại tìm cớ tào lao với người ta vài ba câu rồi nhanh chóng "lườm" vào những chỗ hiểm nhất. Đáng tiếc là mọi hành động của Đức đều bị An phát hiện. An nổi cơn tam bành thì Đức đổ thừa: "Ai bảo bạn em vô duyên, ăn mặc hở hang đập vào mắt người khác?".

Phải đến một lần, bị An bắt trúng quả tang Đức đang chăm chú tia sang cửa sổ nhà đối diện và mải mê nhìn... chị hàng xóm thay quần áo thì anh chàng mới hết chối cãi căn bệnh xấu xa của mình.

Không chỉ "dê" chay, người yêu của Mỹ Lan (18 tuổi, Hà Nội) thậm chí còn chẳng ngại "động thủ". Lan kể lại, tối đó cô rủ Thăng - bạn trai mình đi hát karaoke với nhóm bạn. Uống được 1-2 cốc bia thì Thăng hơi "bay bay". Trong ánh đèn mờ ảo, ngồi sát sườn bạn gái nhưng Thăng hồn nhiên thò tay ra sau... xoa lưng cô nàng bên cạnh. Lúc đó Lan không hề hay biết, chỉ thấy cô bạn kia đột ngột đứng dậy đổi chỗ với bộ dạng khó chịu. Phải đến vài ngày sau, qua lời một người bạn thân, Lan mới nghe được những lời đàm tiếu đại loại như: "Khổ thân cái An, gặp phải thằng chả ra gì", "Làm sao mà cái An lại yêu được loại đàn ông thô bỉ như thế chứ?"... Xấu hổ quá nhưng sự đã rồi, Lan chỉ còn biết chữa ngượng bằng cách giải thích: "Tửu lượng của nó kém nên chắc không ý thức được!". Song trong thâm tâm cô thừa hiểu, vài cốc bia chỉ đủ để làm người yêu mình bộc lộ bản chất dê xồm mà thôi.

"Ngày đầu yêu nhau, thấy chân tay hắn đã quờ quạng lung tung, tôi biết ngay hắn chả vừa. Nhưng cứ nghĩ đó là do hắn bạo dạn, từng trải, chỉ làm thế với người yêu thôi, ai ngờ... hắn "láo" thế, mắc bệnh thích "tí toáy". Giờ tôi chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa...", đó là lời thú nhận rất đỗi "ê chề" của An với một cô bạn thân.

Là mày râu, ai chẳng có những rung động, khát khao trước cái đẹp. Ngay cả phụ nữ, bản thân họ cũng thừa nhận sẽ cảm thấy rất tự hào, sung sướng nếu được một người đàn ông nào đó tỏ ý ngưỡng mộ. Tuy nhiên sự ngưỡng mộ phải được bộc lộ một cách tế nhị, đúng mực. Trái lại, chỉ bằng một ánh mắt thô thiển, một câu bông đùa nhả nhớt hay một cái động chân động tay khiếm nhã... thì nam giới dễ dàng trở thành "con quái vật" trong mắt chị em. Và những biệt hiệu như: "gã 35", "gã dê xồm", "dê cụ" chính xác là dành cho những gã trai luôn để bản năng phát tác vô tội vạ, để "phần con" lấn át "phần người". Biết điểu khiển cũng như điều tiết hợp lí "bản năng" của mình, đó mới là một người đàn ông bản lĩnh, đáng được phụ nữ trân trọng, yêu mến.



Nguồn: buu dien viet nam