Những bê bối ở một công ty dịch vụ bảo vệ

Trong tháng 5/2010, Công ty FOSACO (tọa lạc tại Củ Chi) có công văn gửi UBND và Công an huyện Củ Chi để nhờ sự hỗ trợ, can thiệp về tình hình an ninh trật tự phức tạp vừa xảy ra tại công ty.

Cụ thể, sau khi Công ty FOSACO hợp đồng thuê bảo vệ tại Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Long Thịnh (gọi tắt là Công ty Long Thịnh) để bảo vệ cho công ty mình thì liên tục xảy ra mất cắp. Chỉ trong tháng 4 và nửa tháng 5/2010, công ty đã mất cắp tài sản hơn 160 triệu đồng. Công ty FOSACO yêu cầu Công ty Long Thịnh bồi thường theo hợp đồng nhưng Công ty Long Thịnh ầu ơ, chính vì vậy Công ty FOSACO "giam" lại tiền phí dịch vụ tháng 4/2010 là 33 triệu đồng. Từ đó, nhiều ngày liền, bảo vệ của Công ty Long Thịnh tụ tập trước cổng Công ty FOSACO để la hét, quậy phá… ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty.

Cùng thời điểm này, các đơn vị chức năng ở huyện Củ Chi cũng nhận được đơn phản ánh về việc Công ty Long Thịnh nợ lương nhân viên, hoạt động không đúng địa chỉ trong giấy phép, giám đốc xài bằng giả và mạo danh Công an… Từ đó, UBND huyện Củ Chi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Long Thịnh…

Theo giấy phép đăng ký thay đổi lần thứ… 5 được Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp thì Công ty Long Thịnh có trụ sở đặt tại 11/1, Nguyễn Thị Lừa, khu phố 5, thị trấn Củ Chi do ông Trần Văn Thảo, 29 tuổi làm Giám đốc. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành thì Công ty Long Thịnh lại đang hoạt động tại địa chỉ số 352, tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi. Văn phòng này chỉ là một căn nhà cấp 4 được Thảo thuê với thời hạn 6 tháng để dễ bề "chuồn" khi việc làm ăn bê bối xảy ra. Còn nhân viên của công ty cũng rất khiêm tốn so với quảng cáo, chỉ khoảng 30 người nhưng chưa ai có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, trong đó có 5 người không có hợp đồng lao động…

Đặc biệt, từ tháng 1/2009 đến nay, Công ty Long Thịnh còn nợ lương 29 nhân viên. Ngoài ra, theo báo cáo của Chi cục Thuế Củ Chi, tính đến ngày 2/6/2010, Công ty Long Thịnh còn nợ thuế hơn 104 triệu đồng. Từ cơ sở trên, đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản và đề nghị UBND huyện Củ Chi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty này với số tiền gần 16 triệu đồng, đồng thời buộc ngưng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại địa chỉ không đúng trong giấy phép.





Theo M.T.Phong (CAND)