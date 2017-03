Những con đường đầy ao nước

Chỉ một khúc đường dài hơn 1 km mà có gần 20 ao nước. Đó là thực trạng mà chúng tôi ghi nhận được tại các đường số 41 (ảnh 1), An Dương Vương (ảnh 2), Trương Đình Hội thuộc phường 16, quận 8, TP.HCM hay các đường 25 (khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức); đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức).

Các ao trên có đường kính gần chục mét nằm chắn giữa mặt đường. Anh Quang, một người dân sống ven đường số 41, cho biết lúc đầu chúng chỉ là những ổ gà nhỏ nhưng dần dà chúng phát triển thành các ao to. Những khi mưa to, nước ngập sâu hơn nửa mét ở những ao nước này, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Rất nhiều xe cộ qua lại đã bị chết máy do nước ngập quá sâu. Đáng nói là trên đường số 41 và đường Trương Đình Hội có hai trường cấp 2 và cấp 3, nhiều em học sinh khi đi học đã bị nước bẩn tạt ướt hết quần áo mỗi khi có xe lớn chạy ngang qua... Nhiều năm nay, mặc dù người dân liên tục phản ánh với chính quyền địa phương nhưng tình hình vẫn không chuyển biến.

Trao đổi với phóng viên chiều 10-6, ông Dương Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường 16, quận 8, thừa nhận: “Đúng là phường có ba tuyến đường hư hỏng nặng như người dân phản ánh, nhất là đường số 41. Phường đã nhiều lần kiến nghị quận sửa chữa, nâng cấp những tuyến đường này và quận cũng đang triển khai, chỉ có điều tiến độ quá chậm. Chúng tôi sẽ đề nghị quận đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân đỡ vất vả khi lưu thông”.

Đối với đường Hiệp Bình (ảnh 3), bà con trong khu vực cho biết đường này làm gần ba năm vẫn chưa xong. Mọi người buộc phải chịu đựng cảnh sình lầy khi trời mưa, bụi bặm khi trời nắng...

Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước, cho biết: “Do việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất nên việc nâng cấp tuyến đường còn chậm. Đã vậy, đường có nhiều xe tải qua lại nên dễ xuống cấp nhanh. Phường đã nhiều lần kiến nghị quận đẩy nhanh tiến độ thi công”.

Riêng đối với đường 25 (ảnh 4), bà Võ Thị Hằng, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, giải thích: “Đó là đường thuộc dự án của Công ty Kinh doanh phát triển nhà Phú Nhuận. Sau khi nhận được tin báo của bà con, phường đã xuống khảo sát và nhiều lần làm văn bản đề nghị công ty nâng cấp đường để đảm bảo việc đi lại cho người dân nhưng công ty vẫn chưa khắc phục. Gần đây, phường đã đề nghị quận có phương án nâng cấp đường này và một số con đường hư hỏng khác trên địa bàn phường”.