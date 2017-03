Những lý do xin nghỉ làm “trời ơi” nhất

Báo Huffington Post dẫn một nghiên cứu mới thực hiện tại Anh bởi công ty dịch vụ y tế Benenden Health cho thấy, trên thực tế, những lý do xin nghỉ làm mà các nhân viên đưa ra cho sếp của họ “lạ đời” tới mức, có tới 60% số nhà quản lý được hỏi cho biết không tin vào những lý do đó. Nhiều sếp thậm chí còn vào trang mạng cá nhân của nhân viên để tìm hiểu xem sự thật có đúng như những gì nhân viên nói.



Cách làm này có vẻ hơi cực đoan, nhưng kết quả của cuộc điều tra cho thấy, đã có rất nhiều nhân viên “bịa” ra lý do nghỉ làm để đi chơi. Bị thương khi đang làm “chuyện ấy”, thú cưng bị ốm, uống nhầm xăng… là một vài trong số những lý do xin nghỉ việc “khôi hài” nhất mà các sếp tham gia vào cuộc điều tra từng nhận được từ nhân viên của mình.

Dưới đây là 25 lý do xin nghỉ làm khôi hài nhất mà cuộc điều tra của Benenden Health phát hiện ra:



1. “Một lon hạt đậu rang rơi vào ngón chân cái của tôi”.



2. “Tôi bơi nhanh quá đến nỗi bị va mạnh đầu vào thành bể bơi”.



3. “Tôi bị một con côn trùng cắn”.



4. “Xe của tôi bị hỏng phanh, lao xuống dốc và đâm vào một cái cột điện”.



5. “Con chó của tôi hoảng sợ và tôi không muốn để nó lại một mình”.



6. “Con chuột hamster của tôi chết”.



7. “Tôi bị thương khi đang làm… ‘chuyện ấy’”.



8. “Tôi trượt ngã vì một đồng xu”.



9. “Tôi đã có một đêm mất ngủ”



10. “Mẹ tôi mất” (đây là lần thứ hai nhân viên này đưa ra cùng một lý do).



11. “Tôi bị ảo giác”.



12. “Tôi bị mắc kẹt trong nhà vì cánh cửa hỏng”.



13. “Bạn gái mới của tôi đánh tôi vào ‘chỗ hiểm’”.



14. “Tôi bị bỏng tay vì cái lò nướng”.



15. “Con cún cắn nát giày của tôi”.



16. “Con cá của tôi bị ốm”.



17. “Tôi uống nhầm phải xăng trắng”.



18. “Ngón chân cái của tôi bị mắc kẹt trong bồn tắm”.



19. “Tôi không nói được vì bị một cái kẹp quần áo kẹp vào lưỡi”.



20. “Tôi uống quá say và ngủ quên ở nhà người khác. Giờ tôi không biết mình đang ở đâu”.



21. “Quần tôi bị bục chỉ trên đường đi làm”.



22. “Tôi dùng kính áp tròng mới và mắt tôi bị chảy nước”.



23. “Tôi bị nghẹt mũi”.



24. “Tôi rơi vào một ‘thảm họa’ tóc nhuộm”.



25. “Tôi bị đau ngón tay”.







Theo Phương Anh/Huffington Post/Dân Trí