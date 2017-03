Nhùng nhằng xử lý xăng dỏm

Tổng kiểm tra kinh doanh xăng và gas từ tháng 1-2012

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trong kinh doanh các mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Trưởng ban Chỉ đạo 127 Trung ương, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng từ tháng 1-2012 đồng loạt kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng (gas) trên toàn quốc. Theo đó, sẽ có nhiều bộ, ban, ngành được yêu cầu phối hợp công tác này; trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng sản phẩm của mặt hàng xăng dầu, gas. Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn phòng, chống cháy nổ, tập trung phát hiện và triệt phá các đường dây, tụ điểm có hành vi vi phạm như sang chiết, nạp gas trái phép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Công Thương cũng đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh các mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho hay khi Nghị định 104 và 105 có hiệu lực về xử phạt hành chính kinh doanh xăng dầu và gas sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2012, cơ quan chức năng sẽ có thêm công cụ để xử phạt những đơn vị vi phạm với mức phạt cao hơn hiện hành và các hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh 12 tháng hoặc trên 12 tháng.