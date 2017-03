Những quy định có hiệu lực từ tháng 4

Bác sĩ phải đi luân phiên ở tuyến dưới



Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên) phải thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn. Cụ thể, đi luân phiên từ tuyến trung ương xuống tuyến tỉnh; từ tuyến tỉnh xuống tuyến huyện; từ tuyến huyện xuống tuyến xã; từ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội không khó khăn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.



Trong thời gian đi luân phiên, những người này sẽ được hưởng 100% tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản phụ cấp khác theo chế độ quy định... Ngoài ra, trong thời gian đi luân phiên, những người này được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) (quyết định 14/2013 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15-4).

Thông tư 11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 34/2010 và nghị định 71/2012 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (có hiệu lực từ ngày 15-4) có quy định xử phạt hành vi “Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”.Tuy nhiên, thông tư này quy định CSGT không được dừng xe để kiểm soát, xử lý hành vi này. Việc xem xét, xử phạt hành vi này được cơ quan công an thực hiện thông qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; các trường hợp phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định và qua điều tra các vụ án hình sự.Theo thông tư 12/2013 của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 15-4), từ ngày 15-4-2013 đến 31-12-2014, đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người, nếu người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ đăng ký xe gồm có ba loại giấy tờ: 1.Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú. 2.Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định. 3.Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).Theo nghị định 23/2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2011), kể từ ngày 1-4, ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả tài xế) nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10% (mức cũ 10-20%). Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung. Xe chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả tài xế) đăng ký từ lần thứ 2 trở đi sẽ áp dụng mức 2% và thống nhất trên toàn quốc.Theo Cục Đăng kiểm VN, từ ngày 1-4 các đơn vị đăng kiểm sẽ không cấp sổ đăng kiểm như trước, thay vào đó là giấy chứng nhận kiểm định. Giấy chứng nhận này được chủ, lái xe mang theo khi đi đường, xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra và chỉ có hiệu lực trong chu kỳ kiểm định của xe. Trước đây, nếu sổ đăng kiểm bị rách hoặc thất lạc, thủ tục cấp lại phải chờ 30 ngày, nhưng nay với giấy chứng nhận kiểm định, thủ tục cấp lại rất đơn giản.Theo thông tư 07/2013 của Ngân hàng Nhà nước (có hiệu lực từ ngày 27-4), tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt khi mất khả năng thanh toán, Ngân hàng Nhà nước sẽ buộc tổ chức tín dụng đó phải tăng vốn điều lệ, nếu không tăng nổi vốn điều lệ sẽ bị buộc phải mua bán sáp nhập. Ngân hàng Nhà nước có thể trực tiếp mua cổ phần hoặc chỉ định tổ chức khác mua cổ phần của tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt.Tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt nếu không phục hồi nổi thanh khoản sẽ cho phá sản.