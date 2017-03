Những thói quen có lợi cho não

Những lựa chọn phù hợp khi bạn đang ở độ tuổi 30, 40 hay 50 sẽ giúp bạn tránh khỏi tình trạng mất trí nhớ do quá trình lão hóa và đồng thời cũng giảm nguy cơ mắc các bệnh do tuổi già, ví dụ như bệnh Alzheimer. Và dưới đây là 7 thay đổi bạn nên áp dụng ngay từ bây giờ vì sức khỏe não bộ của mình trong tương lai:

Đi du lịch

Bạn có thể cho rằng du lịch là một thú vui để thỏa mãn riêng bản thân mình. Tuy nhiên, thói quen này thực sự có thể giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. “Để não tiếp xúc với những môi trường mới lạ sẽ giúp não trở nên khỏe mạnh hơn”, Tiến sỹ (TS) Paul D. Nussbaum, chuyên gia tâm lý học thần kinh và đồng thời là phó giáo sư phụ tá phẫu thuật thần kinh tại ĐH Y Pittsburgh (Mỹ) cho biết.

Ảnh minh họa

Ngoài du lịch, các hoạt động như đọc sách, viết lách và học ngoại ngữ cũng là những phương pháp tốt mang lại thách thức và kích thích não bộ.

Tụ tập cùng bạn bè

Giờ đây, bạn không cần phải mặc cảm tội lỗi mỗi khi lén lút dành thời gian đi chơi và tụ tập với bạn bè. Theo TS Nussbaum thì việc chúng ta tạo dựng các mối liên hệ tình cảm với người khác sẽ giúp ngăn chặn chứng sa sút trí tuệ.

Ăn các loại hạt không ướp muối và cá béo

Khoảng 60% não bộ của chúng ta là chất béo. Chính vì thế, chúng ta cần phải ăn một số dạng chất béo để giúp não hoạt động tốt. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không phải tất cả các loại chất béo đều có tác dụng như nhau. Để mang lại sự hỗ trợ hiệu quả nhất cho não thì chúng ta nên ăn những chất béo lành mạnh – như chất béo có trong các loại hạt. Một điều cần lưu ý là nên tránh các loại hạt ướp muối vì chúng có thể làm tăng huyết áp – một tình trạng rất bất lợi cho não.

Ngoài ra, những loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cá ngừ và cá mòi cũng là những nguồn cung cấp dồi dào loại chất béo lành mạnh. Vì thế, để não “nạp” được đủ lượng chất béo cần thiết, bạn nên ăn 2-3 phần thực phẩm này mỗi tuần.

Bữa ăn nhiều màu sắc

Các chất chống oxy hóa, vốn có nhiều trong trái cây và rau xanh, giúp cơ thể tránh khỏi một số bệnh gây ra do các gốc tự do. Đó là lý do vì sao TS Nussbaum khuyến khích chúng ta nên chuẩn bị những bữa ăn càng nhiều màu sắc càng tốt với sự hiện diện của trái cây, rau xanh.

Và mặc dù tất cả các loại trái cây và rau xanh đều có chứa các chất chống oxy hóa nhưng riêng quả mọng là có tác động tích cực nhất đối với nhận thức và sức khỏe não bộ.

Sống chậm hơn

Nhiều người có nhịp sống gấp gáp với thời gian hoạt động tích cực lên tới 18 tiếng mỗi ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc não của chúng ta phải làm thêm giờ để theo kịp các nhu cầu của cuộc sống; và do đó, não có thể bị quá sức.

“Căng thẳng mạn tính có thể gây hại cho cơ thể và não bộ của chúng ta, và cũng có thể tác động lên tâm trạng cũng như chức năng nhận thức, đặc biệt là trí nhớ”, TS Nussbaun chia sẻ.

Vì thế, hãy cố gắng tạo ra những khoảng lặng cho bản thân mỗi ngày, dù chỉ trong vài phút, bằng cách loại bỏ khỏi đầu tất cả mọi nhiệm vụ và trách nhiệm. Hãy đi dạo, ngồi trên ghế đá công viên hoặc chơi một loại nhạc cụ nào đó.

Hoạt động thể chất

Hãy cố gắng sắp xếp thời gian để đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày, hoặc tham gia các hoạt động thể chất khác như khiêu vũ – vốn được chứng minh sẽ tăng cường độ minh mẫn cho não.

Hiểu rõ các chỉ số và thường xuyên kiểm tra sức khỏe

Theo TS Arendash thì cholesterol và huyết áp cao có liên quan với tăng nguy cơ các vấn đề về trí nhớ. Vì thế, hãy cố gắng kiểm soát các chỉ số sức khỏe càng sớm càng tốt.

ANH KHÔI theo Womansday/DÂN TRÍ