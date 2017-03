Những thay đổi tích cực từ các bài báo

1. Cuối tháng 12-2010, đường dây cung cấp thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM nhận được thông tin có một bà mẹ bắt hai con ruột đi ăn xin ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chiều 28-12, PV đã đến thị trấn trên để tìm hiểu sự việc. Người mẹ đó tên Nguyễn Thị Tường (ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), bắt hai con là Hoàng Văn Đương (13 tuổi) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (tám tuổi) cứ tối đến ra thị trấn Ngãi Giao để ăn xin, đêm khuya mới chở về. Dù hai con đang đi học và rất ham học nhưng bà Tường thường xuyên ép cả hai phải nghỉ học để đi xin, nếu không sẽ bị chửi mắng, đánh…

Ngay sau khi báo phát hành, UBND xã Đá Bạc đã mời bà Tường đến làm việc. Ban đầu, bà Tường không thừa nhận hành vi của mình là sai trái. Nhưng với các chứng cứ xác thực do những người cung cấp thông tin thu thập được cùng những lời phân tích thấu lý đạt tình của nhiều người, bà Tường đã hối hận và hứa sẽ cho các con đi học, không còn phải đi ăn xin. Hiện tại Đương, Nhung vẫn đi học đều và được mẹ chăm sóc tốt hơn lúc trước.

Sau khi báo phản ánh vụ việc, hai em Đương, Nhung đã được đi học và không còn bị mẹ ép đi ăn xin. Ảnh: KHÁNH LY

Người cung cấp thông tin nói do tin tưởng nên anh đã gửi thông tin trên tới báo để báo giúp hai em được đến trường bình thường, để cảnh trái tai gai mắt phải sớm chấm dứt. Gia cảnh anh vốn nghèo khó, từ nhỏ anh đã phải tự lập mưu sinh. Lăn lộn, từng trải làm đủ nghề, anh cố gắng kiếm tiền đi học bổ túc, sau là học nghề… Do vậy, anh rất thương những đứa trẻ phải lang thang kiếm sống từ sớm mà ít được học hành. Biết được hoàn cảnh đáng thương của Đương, Nhung, anh đã đến khuyên can bà Tường nhưng không có kết quả. Thế là anh đã tìm tới Pháp Luật TP.HCM...

2. Ngày 23-10-2010, báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Dân khổ vì mất quyền đánh bắt cá tôm” nêu tình cảnh khó khăn của hàng trăm người nghèo sống bằng nghề đánh bắt cá tôm trên hồ Cần Nôm (xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Các loại lưới, dụng cụ dùng cho việc đánh bắt của họ đều bị công an xã và lực lượng bảo vệ hồ dùng xuồng máy càn quét tịch thu và làm hư hỏng… Sau đó, UBND tỉnh và huyện đã chỉ đạo trả lại các công cụ và quyền đánh bắt cho người dân.

Cũng trong tháng 10-2010, báo có bài “Ký hợp đồng lao động lắt nhắt từng năm một?” phản ánh hơn 30 nhân viên của phòng Kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho (quận 6, TP.HCM) phải chịu nhiều thiệt thòi vì tổng giám đốc công ty không thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi liên quan.

Hội đồng quản trị của công ty đã xem xét lại vụ việc và quyết định điều chuyển công tác tổng giám đốc trên. Nhiều nhân viên đã được ký hợp đồng không thời hạn và được giải quyết đầy đủ các quyền lợi theo quy định.

3. Giữa tháng 11-2010, đường dây cung cấp thông tin của báo nhận một cuộc điện thoại yêu cầu giúp đỡ từ vùng Đồng Tháp Mười. Một bạn đọc giấu tên ở xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An báo tin: Một bé gái mới 16 tuổi bị gia đình ép lấy chồng. Khi cô bé không đồng ý, gia đình đã ép buộc và nhiều lần đưa cô đến các thầy bùa để trừ tà làm cô bé dở sống dở chết.

Từ phản ánh của báo, UBND xã Vĩnh Bửu đã cử người đi xác minh, phân tích đúng, sai và đưa ra hướng giải quyết cho gia đình cô bé. Dù trước đó khăng khăng “chuyện riêng của gia đình tôi” nhưng rồi người thân của cô bé đã nhận thức được vấn đề, tự nguyện trả lại lễ vật cho đàng trai.

Ở Bình Dương, từ chỗ bị cho là có hành vi vi phạm hành chính, ông Bùi Quốc Mười (thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An) đã bị công an thị trấn khám xét nhà, bắt về trụ sở, tạm giữ một số tài sản. Sau khi báo đăng bài, trưa 2-1-2011, đại diện công an thị trấn đã đến nhà ông Mười để xin lỗi, trả lại tài sản trước sự chứng kiến của đại diện khu phố và người dân…

Cứ thế, từ chuyện lớn đến những chuyện rất nhỏ nhưng thiết thực, sát sườn với từng người dân được bạn đọc kịp thời gửi đến Pháp Luật TP.HCM và đã tạo được nhiều hiệu quả.

NHÓM PHÓNG VIÊN