Nín thở với túi rác trữ trong nhà

Gần đây, việc gom rác trên địa bàn phường không được liên tục dẫn đến ùn tắc rác. Có nhiều lý do, trong đó có một phần do xe trung chuyển rác từ điểm tập kết tại phường về nơi xử lý hay bị sự cố. Phường sẽ nhắc nhở các tổ thu gom điều chỉnh thời gian thu gom rác theo đúng cam kết. Ông HUỲNH TRUNG HIẾU, cán bộ phụ trách kinh tế và môi trường UBND phường Bình Hưng Hòa Việc thu gom rác trên địa bàn xã do 10 tổ thu gom rác dân lập đảm trách. Các tổ này ký hợp đồng thu gom rác của các hộ dân hai ngày/lần. Đúng là thời gian này có gây ra một số bất tiện cho sinh hoạt của các hộ dân. Sắp tới, xã sẽ nghiên cứu để cải tiến hình thức thu gom rác. Ông NGUYỄN TOÀN NAM, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Xuân MINH HIẾU ghi