Ninh Thuận: “Hăng hái” đấu giá sai luật

Năm 2003, sau khi mãn hạn tù trở về nhà, bà Lê Thị Kim Thanh (ngụ xã Phước Diên, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) gần như chết đứng khi toàn bộ tài sản của bà đã bị cơ quan thi hành án (THA) tỉnh kê biên, bán đấu giá chưa được 1/5 giá trị thực của nó.

Tài sản bị bán giá “bèo”

Tháng 12-1995, vì có liên can đến một vụ bể hụi nên bà Thanh bị TAND tỉnh Ninh Thuận kết án 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân. Tòa này buộc bà phải trả cho 59 người bị hại số tiền gần 500 triệu đồng và hơn 16 triệu đồng tiền án phí. Sau đó, bản án bị VKS tỉnh Ninh Thuận kháng nghị theo hướng tăng hình phạt tù đối với bị cáo Thanh. Ngày 20-7-1996, tòa án cấp phúc thẩm đã giữ nguyên hình phạt tù nêu trên.

Năm 2002, sau khi chấp hành hình phạt tù trở về, bà Thanh hoảng hồn khi toàn bộ tài sản của bà (gồm có năm căn nhà nằm trên gần 500 m2 đất, dụng cụ dùng để làm nước mắm...) đã thuộc về người khác. Đáng nói là theo ước tính của bà, mặc dù toàn bộ tài sản đó trị giá gần 500 triệu đồng nhưng phòng THA tỉnh chỉ bán được hơn 93 triệu đồng. Do chồng đã mất trước đó nên hai đứa con nhỏ của bà (một đứa 14 và một đứa 11 tuổi) phải dắt díu nhau đến ở nhờ nhà người quen...

Cưỡng chế nóng vội

Đầu tiên, ngày 26-8-1996, Phòng THA tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định buộc bà phải nộp hơn 16 triệu đồng tiền án phí dân sự. Đến tháng 10-1996, Phòng THA tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định cưỡng chế bà Thanh THA. Ngay sau đó, hội đồng cưỡng chế được thành lập và tài sản của bà được định giá là 93 triệu đồng.

Không đồng ý với cách làm này, bà Thanh đã khiếu nại... Bấy giờ, bà được các cơ quan chức năng cho biết THA tỉnh Ninh Thuận đã có hàng loạt sai phạm khi bán đấu giá tài sản của bà. Theo ghi nhận của công an tỉnh vào tháng 1-2008, THA tỉnh đã có sáu sai phạm lớn. Khi thành lập hội đồng định giá, kê biên tài sản của bà, THA tỉnh cho biết là có mời đại diện chính quyền xã Phước Diên (như cán bộ tư pháp xã, công an xã và em trai của bà Thanh) nhưng thực chất không hề có. (Bà Thanh cũng đã tự xác minh và được hai cán bộ tư pháp, công an xã có tên trong biên bản định giá tài sản xác nhận là không biết gì về việc này). Chưa hết, cơ quan THA cũng không xác định thời hạn tự nguyện THA cho bà Thanh. Tại thời điểm cơ quan THA áp dụng biện pháp cưỡng chế bà Thanh THA, những người được THA chưa nộp đơn yêu cầu THA. Tuy bà Thanh chỉ có trách nhiệm thi hành hơn 16 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm nhưng cơ quan THA lại kê biên, định giá và bán đấu giá toàn bộ tài sản của bà Thanh. Kế tiếp, hồ sơ THA không thể hiện cơ quan THA đã tống đạt các quyết định về THA cho bà Thanh.

Quên quyền thừa kế của hai trẻ

Khi THA tỉnh Ninh Thuận bán đấu giá tài sản của bà Thanh, chỉ có một người tham gia. Hồ sơ cũng không thể hiện cơ quan này đã niêm yết công khai và thông báo cho người phải THA danh mục tài sản bị bán đấu giá.

Đau lòng hơn nữa, khi bán toàn bộ tài sản của bà Thanh để THA, cơ quan THA đã không tính đến quyền thừa kế của hai người con của bà đối với 1/2 tài sản thuộc sở hữu của người cha trong khối tài sản chung của vợ chồng. Số tiền THA thu được từ việc bán tài sản của bà Thanh cũng không được chi trả công bằng cho những người được thi hành mà lại chi trả theo thứ tự nộp đơn.

Tháng 8-2007, đoàn làm việc của Bộ Tư pháp cũng thừa nhận cơ quan THA tỉnh Ninh Thuận đã có những sai sót nêu trên (trùng khớp với kết luận của công an tỉnh). Đoàn này hứa hẹn sẽ xem xét, giải quyết lại vụ việc của bà Thanh sao cho thật hợp tình, hợp lý. Đoàn cũng yêu cầu THA tỉnh Ninh Thuận phải giải quyết khiếu nại của bà Thanh bằng quyết định hẳn hòi để nếu không đồng ý thì bà có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên.

Đến nay, gần một năm trôi qua kể từ khi đoàn công tác của bộ đến làm việc, cơ quan THA tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa ra văn bản giải quyết khiếu nại của bà Thanh. Theo trình bày của bà Thanh, THA tỉnh chỉ cho biết hiện Cục THA dân sự (Bộ Tư pháp) đang tìm phương án giải quyết khiếu nại của bà Thanh rồi... thôi!