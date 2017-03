Nổ bình chữa cháy, một công nhân bị nát chân

Trong cửa hàng ngổn ngang vật dụng, thiết bị dùng để ép khí bình CO2

Theo người dân có mặt tại hiện trường kể lại, vào thời điểm trên khi mọi người đang ngồi uống nước gần kề cửa hàng trên thì bất chợt nghe một tiếng nổ vang trời. Túa ra xem, người dân hốt hoảng khi nhìn thấy một công nhân nằm ôm chân khóc lóc, xung quanh là bột trắng và miếng nát của bình chữa cháy. Ngay sau đó, nạn nhân (chưa xác định được danh tính) đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định (TP.HCM).

Theo quan sát, hiện trường vụ nổ còn vương vãi bột trắng (chất bột dùng để chữa cháy), trong đó còn có một miếng vỡ được xác định là chiếc đế của bình C02. Phía trong căn nhà ngổn ngang vật dụng, thiết bị máy móc và bình chữa cháy loại 12kg.

Nhận định của Sở Cảnh sát PCCC Công an TP. HCM, vụ nổ của bình chữa cháy có thể là do quá trình ép khí vào bình quá lớn, chiếc bình không thể chịu lực nên phát nổ, cũng có thể là do bình chữa cháy trên đã hết hạn sử dụng.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Quỳnh Mai (VTC News)