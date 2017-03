Nổ chai 7up, ai phải bồi thường?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn luật sư TP.HCM): Đại lý và công ty có thể liên đới bồi thường Nhà sản xuất cần tính toán đến mức độ an toàn của sản phẩm trong điều kiện bình thường cũng như trong những điều kiện mà sản phẩm được lưu hành (vận chuyển), đặc biệt đối với sản phẩm có chứa gas. Mặt khác, nhà sản xuất cũng cần in trên sản phẩm về những trường hợp sử dụng sai quy cách dẫn đến gây nguy hiểm. Thế nhưng trên chai 7up không hề có những thông tin này. Ngay cả khi chứng minh được sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng thì vẫn chưa đảm bảo rằng 100% sản phẩm họ làm ra đều không gây nguy hiểm. Như vậy, trách nhiệm bồi thường vẫn phải thuộc về Pepsico, trừ trường hợp do đại lý vận chuyển, sắp xếp hàng hóa hoặc do nhân viên đại lý làm nứt chai nên gây nổ thì trách nhiệm bồi thường mới thuộc về đại lý. Trường hợp không xác định được nguyên nhân gây nổ, đại lý và Pepsico phải liên đới bồi thường thiệt hại. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng, Trưởng bộ môn Tranh tụng dân sự - khoa Đào tạo luật sư Học viện Tư pháp: Không thể đổ hết lỗi cho nhà sản xuất Theo tôi, không thể quy hết trách nhiệm cho nhà sản xuất khi có nhiều yếu tố tác động và có thể gây nổ sản phẩm nằm ngoài phạm vi kiểm soát của công ty. Để xác định trách nhiệm bồi thường của Pepsico, đương sự phải chứng minh công ty có lỗi trong quá trình sản xuất, không đảm bảo an toàn kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Nếu các bên không đàm phán được mà phải kiện ra tòa, chắc chắn tòa phải trưng cầu giám định, thực hiện các thử nghiệm để xác định chai 7up có phát nổ khi bị lắc, dằn xóc trong quá trình vận chuyển... hay không. Những thông tin hiện có chưa đủ để quy trách nhiệm bồi thường đối với nhà sản xuất. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Phương, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM: Nếu có lỗi công ty mới phải bồi thường Nhà sản xuất không thể dựa vào quy trình sản xuất chung để đảm bảo 100% sản phẩm của mình khi tung ra thị trường đều an toàn tuyệt đối và không có sơ suất. Trên thực tế, nhiều sản phẩm sản xuất đúng quy trình, sau khi tung ra thị trường lại bị thu hồi vì không đảm bảo tiêu chuẩn. Nếu xác định được chai 7up phát nổ không phải do chai bị rạn nứt hay va đập trong quá trình vận chuyển, trách nhiệm bồi thường thuộc về công ty. Nếu xác định được chai 7up nổ là do sự rạn nứt trong quá trình vận chuyển, trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về đại lý. Nếu không đồng ý với hướng xử lý của công ty, chị Hiếu có thể khởi kiện nhà sản xuất. Lúc đó, nhà sản xuất là bị đơn, đại lý là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.