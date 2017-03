Nỗ lực giảm tai nạn giao thông

Nhiều hậu quả khó lường

Năm 2003, gia đình bạn tôi gặp một biến cố lớn. Ba của bạn tôi trên đường lái xe về nhà sau khi nhậu một chầu kha khá đã va chạm với một chiếc xe khách. Tuy qua được cơn nguy hiểm nhưng ông ấy phải nằm liệt giường, đầu óc không còn tỉnh táo như trước. Do ông là trụ cột gia đình nên khi tai nạn xảy ra thì tình hình kinh tế trong nhà gặp rất nhiều khó khăn. Tiền lo thuốc thang, tiền sinh hoạt… đè nặng lên đôi vai người mẹ của bạn.

Bạn tôi đang học dở lớp 10 phải ở nhà đi làm rẫy thay ba. Những đứa em không còn sự chỉ bảo của người cha bắt đầu bỏ học, tập tành ăn chơi. Đến nay chúng đều bỏ học và theo lời những người hàng xóm thì không có đứa nào nên người cả.

Không riêng gì tôi mà nhiều người khác đều cảm thấy tiếc nuối cho gia đình bạn. Tôi không biết là bạn có trách ba mình không nhưng nếu hôm ấy ông không uống rượu trước khi lái xe về nhà thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tự giác chấp hành luật giao thông chính là bạn đã giữ sự an toàn, niềm vui và hạnh phúc cho cá nhân và cho xã hội. Ảnh: HTD

Câu chuyện về gia đình bạn tôi cũng là bài học cho tất cả chúng ta: Không nên uống rượu bia khi tham gia giao thông vì nó không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân mà còn làm ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác và tất nhiên là đến gia đình của chính mình. Một khi bạn tự nguyện, tự giác chấp hành luật giao thông chính là bạn đã giữ sự an toàn, niềm vui và hạnh phúc cho cá nhân và cho xã hội.

NGUYỄN ĐỊNH (Quận 3, TP.HCM)

Việc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân chết do tai nạn giao thông (TNGT) là một hành động đẹp thể hiện sự chia sẻ của cộng đồng đến gia đình của những người xấu số. Bên cạnh đó, việc tưởng niệm còn nhằm thức tỉnh tất cả những người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để cùng nhau đẩy lùi thảm họa TNGT. Tôi xin kể lại hai số phận khốn khổ sau đây để làm rõ ý này.

Đầu tiên là trường hợp của anh Nguyễn Thành N., 27 tuổi (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), cưới vợ được hai năm, có một đứa con năm tháng tuổi. Trong một buổi trưa, khi đang dự tiệc cưới của người bạn, anh nhận được tin mẹ bị tai biến phải đi cấp cứu nên vội chạy về nhà. Trên đường đi, vì tránh chiếc xe ba gác tại ngã ba, anh đã lao nhanh xe lên lề đường, đụng vào cột điện. Do vết thương ở não quá nặng nên anh phải sống đời sống thực vật trong hai tháng và sau đó thì anh mất.

Kế đó là trường hợp của anh Phạm Phú K., 31 tuổi (huyện Thủ Thừa, Long An). Vào một buổi chiều, trong giờ đón con đi học về, anh K. bị một chiếc xe máy đi ngược chiều tông vào khiến anh và đứa con nằm bất tỉnh trên đường. Sau vụ tai nạn, anh K. bị chấn thương sọ não, phải nằm một chỗ và trở thành gánh nặng cho vợ con.

Có rất nhiều lý do dẫn đến TNGT (như vi phạm các quy tắc an toàn giao thông; gặp những tình huống, sự cố đột xuất không kịp phòng tránh…) nhưng chủ yếu vẫn là sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông như chạy quá tốc độ, tránh vượt ẩu… Mong rằng các lễ tưởng niệm tới đây luôn là dịp để mỗi cá nhân tự nhắc nhở chính mình lái xe cẩn thận để tránh được nhiều hậu quả khó lường.

VÕ THỊ HÀ (Quận Tân Phú, TP.HCM)

Thức tỉnh việc phòng, tránh

Trong một lần về thăm nhà, do quá chén nên bạn tôi đã uống say. Mặc dù biết rõ mình say nhưng anh vẫn liều chạy xe về nhà. Đường về nhà anh khá “chông gai”, một bên là ruộng, bên kia là ao nuôi cá của một số hộ gia đình. Khi đến khúc cua, do đang phê với hơi men nên anh không thèm giảm tốc độ mà cứ thế phóng vèo vèo. Đột nhiên có một tiếng la thất thanh, thì ra đó là tiếng của một em nhỏ chạy xe đạp chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm với anh. Em bé bị ngã xuống ruộng, còn anh suýt nữa lộn cổ xuống ao. Hôm sau, khi đã tỉnh táo quay lại “hiện trường”, anh mới giật mình: May là mình vẫn còn sống! Từ đó, mỗi lần nhậu say anh đều nhờ bạn chở về hoặc gọi xe taxi chứ không dám tự chạy xe nữa.

Từ câu chuyện của anh, tôi tin rằng lễ tưởng niệm các nạn nhân chết do TNGT vào ngày 17-11 sắp tới sẽ thức tỉnh mọi người chủ động phòng, tránh thảm họa TNGT. Hy vọng một ngày không xa, số lượng người bị thương hay chết do TNGT sẽ giảm đáng kể để mọi người đỡ canh cánh khi cần lưu thông trên đường.

BÙI ĐỨC LỘC (Bà Rịa-Vũng Tàu)