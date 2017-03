Nỡ nào bỏ “trận địa” cho người khác!

Đó là chiếc áo yếm mà diễn viên Dương Trương Thiên Lý mặc để đóng vai Linh từ quốc mẫu (một nhân vật lịch sử rất được nhân dân yêu quý và được thờ trong đền đài) được đặt may từ Trung Quốc. Vải lụa Việt Nam đã được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới, tay nghề của thợ may Việt Nam cũng rất sắc sảo, tại sao mình phải xuất ngoại đặt may một chiếc áo yếm cho nhân vật lịch sử của mình? Tinh thần tự hào dân tộc của chúng ta ở đâu khi những thông tin từ phim ảnh có sức lan tỏa rất lớn đến công chúng?

Cũng cần lưu ý, muốn thực hiện tốt cuộc vận động trên thì hàng hóa Việt Nam phải đảm bảo chất lượng và phải có đủ để mà dùng. Tuổi thơ của tôi gắn với những chiếc bóng bay bằng chất liệu từ cao su. Tôi rất muốn mua những chiếc bong bóng như thế tặng cho cháu tôi nhưng rất hiếm nơi bán. Trên thị trường tràn ngập bong bóng hàng Trung Quốc bằng chất liệu nhựa dẻo với đủ màu sắc và hoa văn xa lạ…

Trước mắt, Chính phủ cần có biện pháp rà soát những mặt hàng mà người dân trong nước đang sử dụng nhưng doanh nghiệp trong nước chưa sản xuất hoặc có sản xuất nhưng chất lượng chưa cao để khắc phục các yếu kém nêu trên.