Nói 15 ngày, ba tháng vẫn chưa xử lý

Đó là tình cảnh của anh Nguyễn Đức Thuận (huyện Hóc Môn, TP.HCM) khi nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường tại Phòng Bảo hiểm khu vực 2 thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO - Chi nhánh Sài Gòn (PJICO Sài Gòn).

Tháng 7-2012, xe ô tô tải của anh Thuận đi từ TP.HCM ra Nha Trang (Khánh Hòa). Khi tài xế chạy tới huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) thì bị một xe mô tô tông từ phía sau gây tai nạn giao thông khiến người lái xe mô tô chết, người ngồi phía sau xe bị thương. Trước hậu quả này, anh Thuận đã chi tiền mai táng cho người chết 40 triệu đồng, trả viện phí cho người bị thương 4 triệu đồng (tổng cộng là 44 triệu đồng).

Trước đó, anh Thuận có mua của Phòng Bảo hiểm khu vực 2 PJICO Sài Gòn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô. Do vậy, sau khi xảy ra tai nạn anh đã báo ngay cho phòng này.

Anh Thuận kể: “Tháng 8-2012, tôi được nhân viên phòng tiếp nhận hồ sơ (gồm có giấy chứng nhận bảo hiểm; giấy phép lái xe, CMND của tài xế; biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông; giấy chứng tử…) nhưng không có biên nhận. Sau đó họ cho biết hồ sơ của tôi còn thiếu kết luận điều tra của công an huyện. Ngày 29-8, công an huyện mới có kết luận không khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông nói trên do lỗi thuộc về phía người đi xe mô tô. Ngày 11-9, tôi nộp bổ sung kết luận của công an cho nhân viên phòng.

Một tháng, hai tháng mà vẫn chưa có thông báo nên tôi sốt ruột hỏi thì nhân viên cho biết hồ sơ đã chuyển lên PJICO Sài Gòn, ráng chờ 15 ngày nữa. Lố ngày hẹn, tôi liên hệ thì họ bảo đang trình lãnh đạo nhưng không nói rõ tôi phải chờ bao lâu”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Việt, Trưởng phòng Bảo hiểm khu vực 2 PJICO Sài Gòn, thừa nhận “thời hạn xử lý hồ sơ bảo hiểm của anh Thuận bị chậm so với quy định”. Ông Việt cho biết có trục trặc trong quy định nội bộ của công ty về việc chuyển, xử lý hồ sơ; phòng chỉ giải quyết những hồ sơ bồi thường từ 15 triệu đồng trở xuống, nếu cao hơn thì phải chuyển đến PJICO Sài Gòn. “Hồ sơ của anh Thuận đã được chúng tôi chuyển nhưng PJICO Sài Gòn trả về làm lại. Ngày 8-1, chúng tôi đã trình hồ sơ lên lãnh đạo” - ông Việt thông tin.

Ông Trương Thanh Hà, Phó phòng Tổ chức hành chính PJICO Sài Gòn, nêu: “Theo Thông tư 126/2008 của Bộ Tài chính, thời hạn giải quyết bồi thường bảo hiểm là 15 ngày tính từ lúc nhận hồ sơ đầy đủ, nếu có xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 30 ngày. Anh Thuận cho biết đã nộp hồ sơ đầy đủ ngày 11-9-2012 nhưng không có biên nhận. Hiện PJICO Sài Gòn đang xử lý hồ sơ của anh Thuận và trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 8-1 là ngày PJICO Sài Gòn nhận hồ sơ), công ty sẽ ra thông báo xử lý hồ sơ”.

Quy trình chuyển, xử lý hồ sơ là chuyện nội bộ của công ty bảo hiểm. Khách hàng như tôi chỉ biết là đã nộp đầy đủ cho chi nhánh nơi mua bảo hiểm thì phải được công ty giải quyết tính từ lúc chi nhánh đã nhận hồ sơ đầy đủ. Do nghĩ đơn giản cứ nộp hồ sơ sẽ được giải quyết đúng hạn nên tôi đã không đòi biên nhận ngay từ đầu. Anh NGUYỄN ĐỨC THUẬN(huyện Hóc Môn, TP.HCM)

