Nơi chế biến thức ăn không đảm bảo vệ sinh

Tại khu đất có bếp ăn có một nhà máy chế biến đá hoa cương, một cửa hàng bán dầu nhớt, một xưởng sản xuất phân bón và thức ăn gia súc. Mỗi khi các cơ sở này hoạt động thì bụi bặm và mùi hôi theo gió bay khắp nơi. Nơi chế biến thức ăn không được sạch sẽ, tươm tất…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mê Linh, cho biết: Khi ký hợp đồng với nhà trường, đơn vị trên có giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các biên bản kiểm tra định kỳ của các cơ quan chức năng. Từ thông tin do đại diện hội cha mẹ học sinh cung cấp, nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng với đơn vị này. Họ sẽ tiếp tục cung cấp suất ăn cho các em đến hết ngày 4-12. Từ ngày 5-12 trở đi, việc cung cấp suất ăn tại trường sẽ do đơn vị mới đảm nhận.

Một bạn đọc ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ xã hội của báo Đó là bạn đọc Nguyễn Như Khoa (nhà ở đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM). Thông qua quỹ xã hội của báo Pháp Luật TP.HCM, ông Khoa muốn dùng một phần tiền phúng nhận được khi cha ông là ông Nguyễn Như Nha, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học phường 10 (quận Tân Bình), qua đời vào ngày 12-11 để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. VÕ HÀ

PV