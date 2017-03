Nơi khác có thể cải cách như Bến Lức?

Pháp Luật TP.HCM số trước thông tin ở huyện Bến Lức (Long An), người dân chỉ cần đến UBND xã một lần là có cùng lúc giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu; được khai tử kết hợp với việc xóa hộ khẩu. Vậy có thể nhân rộng cách làm này trên toàn tỉnh Long An và nhiều tỉnh, thành khác?

Ông Lê Tấn Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, cho biết: “Hiện UBND tỉnh đang tổng hợp công tác cải cách hành chính trong năm 2011 để xem xét, lựa chọn những huyện làm tốt để triển khai trong toàn tỉnh. Những cải cách đó phải đúng luật và gắn liền với quyền lợi của dân. Chúng tôi đánh giá cách làm “ba trong một” như đã nêu của UBND huyện Bến Lức rất thiết thực, giúp người dân đỡ tốn công sức, tiền bạc, đồng thời cũng giúp chính quyền địa phương quản lý hành chính tốt hơn, chặt chẽ hơn. Chúng tôi sẽ xem xét, đề xuất với UBND tỉnh nhân rộng cách làm này”.

TP.HCM có khối lượng công việc nhiều mà cán bộ hộ tịch chỉ có một người nên e rằng khó đảm đương trọn gói. Trong ảnh : Người dân đăng ký hộ tịch tại UBND xã Bình Chánh. Ảnh: HTD

Tại TP.HCM, bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (TP.HCM), ủng hộ nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Bến Lức (Long An). Tuy nhiên, theo bà, muốn áp dụng cách này thì TP.HCM phải khảo sát cụ thể khối lượng công việc và cơ chế phối hợp giữa các bộ phận liên quan nhất là ở lĩnh vực hộ khẩu. Ở các TP trực thuộc trung ương, thẩm quyền nhập, xóa hộ khẩu thuộc về công an quận, huyện. Do đó, muốn giải quyết cùng lúc việc nhập, xóa hộ khẩu thì cần phải có cán bộ UBND phường, xã hoặc công an quận, huyện nhận chuyển hồ sơ. Như vậy sẽ làm phát sinh thêm người phụ trách trong khi ở các tỉnh thì việc này chỉ gói gọn trong nội bộ nên rất dễ xử lý.

Cũng theo bà Hương, ở TP khối lượng công việc nhiều mà cán bộ hộ tịch chỉ có một người nên e rằng khó đảm đương trọn gói. Nếu có liên thông thì phải áp dụng công nghệ thông tin mới đảm bảo hiệu quả. Trước mắt, Sở Tư pháp TP.HCM sẽ tham khảo, nghiên cứu và tìm phương án để có thể kiến nghị chính quyền áp dụng cho những lĩnh vực phù hợp. Như trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, TP.HCM cũng đã tạo lập được mối liên thông rất tốt giữa ba cơ quan là Sở Kế hoạch và Đầu tư - Công an TP - Cục Thuế.

Chỉ làm được ‘‘hai trong một’’ Trước giờ, UBND xã thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ theo quy định. Sau khi có giấy khai sinh thì người dân liên hệ tiếp với công an huyện để nhập hộ khẩu cho trẻ. Riêng về thẻ bảo hiểm y tế thì người dân không cần làm thủ tục gì cả. Nhân viên dân số ấp sẽ lập danh sách trẻ dưới sáu tuổi trình lên UBND xã và xã chuyển danh sách này đến cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ. Khi có thẻ bảo hiểm y tế thì cũng chính nhân viên ấp đó phát thẻ này đến tận nhà cho gia đình trẻ. Như vậy, chúng tôi chỉ có thể làm ‘‘hai trong một’’ là vừa đăng ký khai sinh, vừa đăng ký, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ. Thông qua thực tiễn, chúng tôi sẽ xem xét thêm để có thể góp ý cho việc thực hiện sự liên thông ‘‘ba trong một’’ như các xã của huyện Bến Lức đã làm. Ông NGUYỄN VĂN THANH, Chủ tịch UBND xã Đa Phước,

huyện Bình Chánh, TP.HCM

KIM PHỤNG