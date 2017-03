Nỗi lo từ những tai nạn kinh hoàng

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự lo lắng, băn khoăn sau bài “Hai vụ tai nạn thảm khốc cướp đi 13 sinh mạng” (Pháp Luật TP.HCM ngày 12-5).

Siết đạo đức của người cầm lái

Sáng 13-5, tôi đi xe khách sớm lúc 4 giờ từ Bến Tre lên TP.HCM để kịp giờ làm. Trên xe có hơn 20 hành khách và cũng như tôi do dậy sớm nên mọi người đều ngủ gà ngủ gật trên xe. Thế rồi chúng tôi giật bắn người khi nghe tiếng la hét. Chưa hiểu chuyện gì thì chiếc xe khách đột ngột thắng gấp, bánh xe như cày xuống hẳn mặt đường làm cho các hành khách ngã nhào về phía trước. Tại vòng xoay Tân An (Long An), bác tài xế nhoài người ra khỏi xe vung tay gào thét một chiếc xe tải vừa chạy cắt ngang đầu xe khách. Thì ra tài xế xe tải mải mê nói chuyện điện thoại nên đã gây ra sự cố.

Dẫu bình yên vô sự nhưng tình huống trên vẫn làm hành khách có một phen hoảng loạn. Xe tiếp tục lăn bánh nhưng mọi người hầu như không ai ngủ được nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng cười nói rôm rả như lúc đầu. Nghĩ dại xe khách nhỏ có chạy đúng đường đi chăng nữa mà gặp xe tải to đùng cũng sẽ bẹp dí như chơi.

Vụ TNGT lúc 5 giờ ngày 11-5 ở Long An đã làm sáu người chết tại chỗ, năm người bị thương nặng. Ảnh: TƯỜNG VÂN

Bác tài xế xe khách kể thêm: “Mới tuần trước tui đi Châu Đốc (An Giang), đêm khuya nên đường vắng tui đang chạy ngon lành thì bị “ông nội”(tài xế) xe ben lạng quạng phía trước (ngược hướng) với tốc độ nhanh. Nghĩ xe bị mất thắng hay tài xế ngủ gục mà cái nào cũng nguy hiểm nên tui tấp vô lề cho chắc ăn. Vậy mà xe kia vẫn không giảm tốc độ nên tui đã pha đèn, bóp còi inh ỏi với hy vọng nếu tài xế ngủ gục thì sẽ tỉnh. Cũng may ổng tỉnh thiệt”.

Nếu tai nạn giao thông (TNGT) do đường xấu, cầu hư đột ngột thì còn tạm chấp nhận được chứ nếu vì tài xế ngủ gục, thiếu quan sát, mải nghe điện thoại, cố tình phóng nhanh vượt ẩu… thì những hành khách như chúng tôi rất lo vì hậu quả có thể rất khủng khiếp. Chính quyền có cách nào giảm thiểu những nguyên nhân chủ quan từ các tài xế thiếu ý thức nghề nghiệp như thế để mọi người đỡ thấp thỏm với tai nạn?

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY (Bến Tre)

Đừng là những “hung thần” trên đường phố

Tôi thường xuyên đi trên xa lộ Hà Nội, lúc thì bằng xe máy, lúc thì bằng ô tô. Gần đây, xa lộ Hà Nội được phân luồng xe máy riêng nên TNGT đối với xe máy giảm nhiều. Tuy nhiên, tai nạn đối với xe bốn bánh, nhất là đoạn từ quận Thủ Đức đi Bình Dương, Đồng Nai…, vẫn còn xảy ra.

Theo tôi, có đi trên làn xe ô tô mới thấy được cảnh “hung hăng” của các tài xế xe container và tải nặng, họ lạng lách, giành đường nhìn thấy lạnh người. Có một hôm khi dừng đèn đỏ xe tôi bị một xe container muốn quẹo trái mà không đậu vào làn xe quẹo trái, khi đèn tín hiệu chuyển sang xanh, “hắn” lấn nguyên đầu xe ngay đầu xe ô tô tôi theo kiểu“ăn thua mình gan”. Do là xe nhỏ nên tôi phải nhường nhưng tôi đã rợn cả người khi thấy xe “hắn” lướt sát đầu xe mình. Ngoài ra tôi từng thấy nhiều xe tải chạy lấn sát đường dành cho xe hai bánh trên đoạn đường trong khu dân cư ở quận 2, quận 9 để giành đường, tốc độ chạy rất cao, tôi nhìn lên cabin thấy những tái xế còn rất trẻ.

Với xe container, xe tải nặng, các tài xế phải ý thức được rằng họ đang điều khiển nguồn nguy hiểm cao độ nên phải hết sức cẩn trọng, không được xem thường tính mạng của người khác.

NGUYỄN HOÀNG (Quận 3)

Mặc dù đã ba năm trôi qua nhưng hình ảnh tiều tụy của đôi vợ chồng già ngồi trước bàn thờ con trai khóc nghẹn ngào vẫn còn in sâu trong lòng tôi. Là hàng xóm của tôi, họ chỉ có một người con trai rất ngoan, học cũng rất giỏi. Anh là người đầu tiên ở xóm tôi đậu Trường ĐH Y Dược TP.HCM và sau khi tốt nghiệp thì làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh.

Hôm đó, khi anh gọi điện thoại báo sẽ dẫn mấy người bạn ở Sài Gòn về quê chơi, hai vợ chồng vui lắm. Nào ngờ buổi sáng hôm ấy họ lại nhận được tin anh bị TNGT trên đường về nhà. Một xe tải cùng chiều bị lạc tay lái khi tránh một xe máy khác đã lao thẳng vào xe của anh khiến anh tử vong tại chỗ.

Từ vụ tai nạn đó, tôi hay tránh xa xe tải và các loại xe lớn khác vì đây là những “hung thần” trên đường phố. Tôi mong là các tài xế xe tải hãy lái xe bằng cả con tim của mình, đừng tiếc chi vài phút mà gây họa cho người khác.

VÕ THỊ HUỲNH NGA (Huyện Bến Lức, Long An)