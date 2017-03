Nôn nóng chặt hàng rào cây thuốc

Cuối năm 2008, ban điều hành khu phố 5 cùng hai dân phòng đã tự ý xuống chặt hàng rào cây thuốc trước nhà ông.

Hàng rào này gồm một số loại cây như kim luôn, dâu tần, chè mạng... được bà ngoại ông Chắc trồng từ những năm 40 của thế kỷ trước. Nó vừa có tác dụng che chắn trước nhà, vừa được dùng để chữa những chứng bệnh đơn giản.

Tháng 8-2008, đại diện khu phố đến vận động ông tự nguyện chặt hàng rào để địa phương trải nhựa nâng cấp hẻm nhưng ông không đồng ý. Chiều 24-12-2008, khi ông được công an phường mời đến làm việc thì ở nhà đã xảy ra sự việc trên.

Theo ông Chắc, việc gây dựng lại hàng rào cây thuốc phải mất khoảng mười năm. Thiệt hại vật chất cùng với công sức vun trồng, cắt tỉa của ông ước tính khoảng hai mươi triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên chiều 16-9, trung tá Trà Văn Lào - Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp cho biết do vận động chặt hàng rào làm đường nhiều lần không được nên một số cán bộ địa phương đã nôn nóng chặt phá. Công an quận đang cho xác định số tài sản thiệt hại để có căn cứ xử lý theo quy định. Tuy nhiên, theo ông Lào, việc xác định chính xác số thiệt hại là rất khó vì không biết cây nào là cây thuốc và giá trị cụ thể của mỗi loại là bao nhiêu.