Nôn nóng đánh người vi phạm

Nhiều người dân ở tổ 79, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã rất bất bình khi chứng kiến cảnh năm, sáu công an và dân phòng xã này hè nhau đánh ông Tăng Thành Đại (85/37 Bùi Minh Trực, quận 8).

Tối 20-2, ông Đại nhận được điện thoại của người cháu nhờ ông mang giấy tờ xe máy đến vì anh này đang bị công an giữ xe tại một ngã ba đường do lái xe không đội mũ bảo hiểm và không mang theo cạc vẹt xe. Khi đến nơi, ông Đại dừng xe và mở mũ bảo hiểm ra để nói chuyện với người cháu. Ngay sau đó, ông đưa xe vào sát lề rồi xuống xe, đến chỗ nhóm công an và dân phòng đang đứng cách đó vài mét để xuất trình giấy tờ xe giùm người cháu. Bấy giờ, lực lượng này đã yêu cầu ông Đại xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ chiếc xe mà ông đang chạy và ông cũng đã nghiêm chỉnh chấp hành. Tức thì, lực lượng này đòi đưa xe của ông về trụ sở công an xã để xử lý với lý do “ông không đội mũ bảo hiểm khi đang lưu thông”.

Không đồng ý với cách xử lý cứng nhắc của nhóm công an trên, ông Đại đã lời qua tiếng lại để phân trần, đồng thời ông cũng không đồng ý với việc công an mang xe về trụ sở... Trong lúc đang giằng co thì bất ngờ ông bị một người trong nhóm dùng cây đánh vào người, chân... khiến ông quỵ xuống. Chưa hết, bốn, năm người còn lại đã lao đến chỗ ông Đại rồi kẻ thoi người đấm, túm cổ ông đè xuống đất, còng hai tay ông lại. Hậu quả: ông Đại bị nứt xương vai.

Lúc đó, rất đông bà con trong khu vực đã kéo đến hiện trường. Thấy bất thường, nhiều người đã lớn tiếng phản đối... và để vãn hồi trật tự, một công an đã rút súng bắn hai phát chỉ thiên. Một người dân cho biết: “Việc công an xử lý những người không chấp hành luật lệ giao thông là cần thiết nhưng hành động đánh người là không thể chấp nhận.

Ông Mai Thống Nhất, Trưởng Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, giải thích: “Chúng tôi lấy làm tiếc về sự việc trên vì ban chỉ huy công an xã luôn nhắc nhở anh em phải cố gắng kiềm chế, hạn chế xung đột với người vi phạm. Đối với trường hợp cụ thể của ông Đại, nhóm công an đã có lỗi do quá nôn nóng xử lý, gây thiệt hại cho ông. Ban chỉ huy công an xã đã cử người đến nhà xin lỗi ông Đại. Số anh em cùng nhau đè ông Đại buộc phải nghiêm túc kiểm điểm. Riêng về một dân phòng đã dùng gậy đánh ông Đại, công an huyện đang xác minh, xử lý”.