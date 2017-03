Nóng vội còng tay người là sai

Bà lập tức đến nhà ông Trung nói cho ông biết con bà có tiền sử bệnh thần kinh. Tuy nhiên, sau đó con bà quay lại sân bóng thì vẫn bị ông Trung cầm hung khí rượt đuổi, đánh con bà bị thương.

Khi gia đình bà chuẩn bị đưa con đi bệnh viện thì trưởng Công an xã Tân Thuận đến còng tay con bà. Bà van xin nên con bà được tháo còng. Hai hôm sau, bà làm đơn tường trình vụ việc gửi lên trưởng Công an xã Tân Thuận thì người trưởng công an tiếp một cách thờ ơ, không chịu nhận đơn và có thái độ vô trách nhiệm với người dân. Điều này làm cho gia đình bà rất bức xúc.

Thượng tá Trần Văn Mười, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam, trả lời: “Sau khi tiếp nhận vụ việc của bà Ánh, đơn vị đã xác minh. Kết quả cho thấy nội dung tố cáo thể hiện ông Thịnh Văn Bang (Trưởng Công an xã Tân Thuận) còng tay con bà Ánh định mời về trụ sở làm việc là có nhưng sau khi bà trình bày con có tiền sử bệnh tâm thần, lại bị người khác đánh nên ông Bang đã tháo còng.

Việc ông Bang nóng vội còng tay con bà Ánh là không đúng. Lý ra cán bộ giải quyết vụ việc phải xác minh kỹ, nghe nhiều bên cho thật khách quan… rồi mới có thể quyết định còng hay không còng tay một ai để đưa về trụ sở xử lý.

Nội dung thứ hai bà cho rằng ông Bang tiếp dân một cách thờ ơ, không chịu nhận đơn có điểm chưa chính xác. Khi ông Bang nhận đơn thì thấy đơn bằng bản photocopy nên đã giải thích cho bà Ánh là theo quy định đơn dạng này cơ quan công an không nhận. Có thể khi tiếp xúc, ông Bang lớn tiếng giải thích nên bà bức xúc. Tuy nhiên, công an huyện cho rằng dù thế nào thì khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân, cán bộ công an phải thể hiện đúng văn hóa giao tiếp của ngành. Đề nghị cán bộ liên quan rút kinh nghiệm và tránh sai phạm”.

NGUYỄN NGUYỄN