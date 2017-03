Nộp phạt vi phạm giao thông quá khó!

Hiện nhiều người dân đã có tài khoản để sử dụng thẻ ATM và thẻ này có thể dùng để thanh toán trong nhiều lĩnh vực. Nếu chấn chỉnh việc nộp phạt qua tài khoản với một quy trình nộp phạt hợp lý, người vi phạm ở các tỉnh xa đỡ mất công đi lại nhiều lần. Ông TRẦN HỒNG MINH, Đội trưởng Đội CSGT Trật tự-Phản ứng nhanh, Công an quận Tân Bình Gần một năm qua, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP.HCM đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước TP.HCM thử nghiệm việc giao quyết định xử phạt cùng thu tiền nộp phạt tại Đội CSGT Chợ Lớn và thử nghiệm này đã cho kết quả rất khả quan. Tôi cũng cho rằng việc thu tiền phạt qua tài khoản sẽ giảm thiểu được số lượng người tham gia giao thông trên đường. Tuy nhiên, cần phải có văn bản hướng dẫn cụ thể từ cấp trên thì lực lượng CSGT mới thực hiện được. Hơn nữa, việc triển khai cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành để đảm bảo tính khả thi. Đại tá VÕ VĂN NHUẬN,Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an TP.HCM