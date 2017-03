Nộp tiền mua đất, 15 năm vẫn chưa có nền

Huyện hẹn tuần sau có câu trả lời Chúng tôi đã liên hệ nhiều lần (đến trực tiếp, liên lạc qua điện thoại, gửi câu hỏi qua email) với lãnh đạo UBND huyện An Dương để đặt lịch mong làm rõ vụ việc từ ngày 7 đến 21-3 nhưng lãnh đạo UBND huyện An Dương không trả lời trực tiếp vấn đề báo Pháp Luật TP.HCM đề cập. Chúng tôi đã đặt câu hỏi với UBND huyện An Dương thông qua chánh văn phòng UBND huyện từ ngày 7-3: “Bản đồ dự án có được phê duyệt không? Các khoản tiền thu của 171 hộ dân (tiền cấp quyền, tiền xây dựng chung cư, tiền xây dựng địa phương… tương đương hơn 3 tỉ đồng) nộp về đâu? Tiền có chuyển vào ngân sách rồi chuyển cho chủ đầu tư dự án? Các hộ được cấp đất ban đầu đa phần là người nhà cán bộ xã và huyện, người dân sau đó mua nốt lại, việc này huyện có làm rõ và giải quyết không?”. Sáng 21-3, chúng tôi liên lạc lại với chánh văn phòng UBND huyện An Dương thì được hẹn lại tuần sau huyện sẽ cung cấp thông tin. Trước đó, ngày 28-2, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, để tìm hiểu hướng giải quyết của huyện An Dương cho việc này. Ông Sơn chỉ trả lời đã có hướng giải quyết và cho biết ngày 1-3 UBND huyện và người dân sẽ họp để chốt phương án giải quyết. Tuy nhiên, sau đó người dân phản ánh rằng mọi việc vẫn gác lại. Sáng 21-3, chúng tôi đã liên lạc với chủ tịch UBND TP Hải Phòng để tìm hiểu hướng chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng về dự án 5A, 5B nhưng chủ tịch UBND TP chưa có câu trả lời.