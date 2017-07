Nữ sinh bị tin đồn "hiếp dâm chết người" nhờ luật sư

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Nguyễn Thạch Thảo, Đoàn luật sư TP HCM, cho biết em H. đã đến văn phòng luật sư để gửi đơn đề nghị luật sư Thảo tư vấn pháp luật miễn phí và làm đơn tố cáo những hành vi của trang mạng đã làm ảnh hưởng đến mình trong thời gian qua.



Luật sư Thảo chia sẻ: “ Tôi nhận bảo vệ miễn phí cho em H. vì bản thân tôi cũng rất bức xúc trước tình trạng nhiều người lợi dụng trang mạng để đưa những thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư. Đồng thời, qua vụ này tôi cũng muốn tuyên truyền cho mọi người biết quy định pháp luật để tự bảo vệ mình và đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Sắp tới, tôi dự kiến sẽ gửi đơn đến Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận phản ánh một số trang điện tử, tài khoản Facebook thông tin bịa đặt, vu khống khống nữ sinh H."



Thông tin về hai nữ sinh loan truyền trên trang mạng

“Đối với các trang mạng xã hội đa phần đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, khó xác định được đối tượng chính xác tung tin đồn nên khó xử lý. Nhưng hiện tại tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ; còn việc điều tra, xử lý là nghiệp vụ của công an”- Luật sư Thảo cho biết thêm.



Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin “hai nữ sinh hiếp dâm làm tử vong thanh niên SN 1992”. Nội dung thông tin: “Ngày 8-7, Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyết H. và Nguyễn Thị Thu H. (ngụ huyện Tánh Linh) để điều tra hiếp dâm nam thanh niên tên Vũ sinh năm 1992 cho tới chết. Công an vào cuộc điều tra, mời cả hai nữ sinh đến làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi của mình”.



Trong đó, thông tin chi tiết về một nữ sinh đúng cả họ tên, năm sinh, quê quán, đến cả trường cấp 3, trường cao đẳng mà nữ sinh này đang theo học. Khi biết chuyện, hai nữ sinh đã rất sốc và muốn lên tiếng bảo vệ mình.