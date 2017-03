Núi lở vùi lấp tốp người đang đào vàng

Thông tin trên do Thượng tá Lương Văn Thông, Trưởng Công an huyện Văn Bàn, cung cấp.

Theo Thượng tá Thông, khả năng tốp người bị nạn có khoảng 5- 6 người, không rõ do ai tổ chức đưa họ đi khai thác vàng trái phép ở Sa Phìn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai và UBND huyện Văn Bàn đã tổ chức ngay lực lượng tại chỗ tìm kiếm, cứu hộ. Ngay chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được 3 nạn nhân, 2 người đã chết và một người bị thương nặng. Tuy nhiên người này sau đó đã tắt thở khi đang trên đường vào viện cấp cứu.

Bước đầu xác định danh tính 3 nạn nhân gồm: Anh Lý A Dơ (sinh năm 1990, quê Văn Bàn, Lào Cai); anh Võ Xuân Trung (sinh năm 1990, trú Đồng Hỷ, Thái Nguyên); anh Nguyễn Văn Tiện (sinh năm 1994, trú Chợ Mới, Bắc Cạn).

Tin từ ông Hoàng Thế Hùng, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, hiện các lực lượng gồm bộ đội địa phương, công an, dân quân và nhân dân địa phương vẫn đang khẩn trương san gạt đất đá để tìm kiếm những nạn nhân còn lại, dự đoán là còn khoảng 2-3 người. Đồng thời cơ quan hữu quan cũng khảo sát các vị trí có người khai thác vàng trái phép xem còn trường hợp nào bị tai nạn do lở núi hoặc sập hầm vàng hay không.

Được biết khu vực bãi vàng Sa Phìn do Công ty khoáng sản 3 Trung ương quản lý khai thác. Mặc dù địa phương cố gắng phối hợp quản lý, bảo vệ mỏ nhưng do vùng mỏ quá rộng cộng với mối lợi lớn nên vùng vàng này và toàn khu vực mỏ vàng Minh Lương (Văn Bàn) luôn có những tốp người lén lút vào khai thác trái phép, bất chấp quy định an toàn khai thác mỏ, gây nên những hậu quả đau lòng đáng tiếc.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)