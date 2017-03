Nước bẩn tràn vào tận lớp học

Nhiều ngày nay, hàng trăm học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Lạc 3 (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) phải chịu cảnh lội nước bẩn để vào lớp học. Nguyên nhân ngập là do nước bẩn từ con rạch Bà Tiến cạnh trường tràn vào.

Trường Tiểu học An Lạc 3 được xây dựng cách đây gần 20 năm. Hiện nay dân cư trong khu vực đông đúc, xung quanh trường có nhiều nhà làm nền cao hơn sân trường. Vì thế, mỗi khi có mưa lớn cộng với triều cường là nước rạch lại dâng cao, tràn vào sân trường gây dơ bẩn. Đặc biệt, trong đợt mưa bão kéo dài mấy ngày qua, nước đã tràn luôn vào tận các lớp học dưới tầng trệt khiến các em không thể học tập.

Ngay cả những hôm thời tiết khô ráo, học sinh trường này cũng không “khỏe” hơn. Bấy giờ, nước dưới rạch trở nên đen kịt, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu nên các em không thể tập trung học tập. Tình trạng ẩm thấp, nguy cơ phát sinh dịch bệnh cũng là nỗi lo của các phụ huynh. “Tôi biết trường rất quan tâm chuyện diệt muỗi nhưng diệt không nổi. Muỗi sinh sôi dưới rạch rồi bay đầy vô trường. Gầm bàn ẩm ướt là nơi ẩn nấp tốt của muỗi nên hai chân con tôi bị muỗi đốt rất nhiều. Con tôi năm rồi học lớp 2 ở đây, gần đến kỳ thi học kỳ đã phải nghỉ học hai đợt để nằm viện vì bệnh sốt xuất huyết” - ông Huỳnh Ngọc Tài, phụ huynh của trường nói.

Nước bẩn từ rạch Bà Tiến thường xuyên tràn vào sân Trường An Lạc 3. Ảnh: THÁI HIẾU

Ông Võ Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 3, cho biết: “Trong những ngày mưa bão kéo dài vừa qua, trường đã huy động máy bơm nước từ sáng sớm để giữ cho các lớp không bị ngập nhưng cũng không xuể. Do đó, trường đành phải chuyển học sinh các lớp tầng trệt lên tầng trên học. Riêng tình trạng hôi hám và ẩm thấp do con rạch gây ra, nhà trường sẽ gửi văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xử lý để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn”.

THÁI HIẾU

Có dự án lắp cống hộp

Tuyến rạch Bà Tiến do Trung tâm Chống ngập TP.HCM quản lý và đã có dự án nạo vét lắp đặt cống hộp trong khu vực để giảm bớt tình trạng ngập nước như hiện nay. Trước mắt, quận chỉ đạo đơn vị vệ sinh phòng dịch thường xuyên phát quang cây cỏ xung quanh rạch, phun xịt thuốc để giảm bớt muỗi và khơi thông dòng chảy để giảm bớt tình trạng đọng nước gây hôi hám làm ảnh hưởng đến sức khỏe các em.

Ông TRẦN MINH KHIÊM, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân