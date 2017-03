Nuôi con sau ly hôn

Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sẽ giải quyết như thế nào? Tài sản chung được chia ra sao?

Như Quỳnh (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Luật sư NGÔ THỊ NGỌC THU trả lời: Theo Điều 92 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Do con bạn mới hai tuổi nên bé sẽ được giao cho bạn trực tiếp nuôi. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của con, bạn phải chứng minh bạn có thể đảm bảo được các điều kiện tốt để trẻ phát triển về tinh thần, thể chất…

Mức cấp dưỡng cho con do cha, mẹ thỏa thuận; việc chia tài sản khi ly hôn cũng do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì các bên có thể yêu cầu tòa án giải quyết.

Ấn định mức thuế khoán

Hiện tại chúng tôi có một cơ sở nấu suất ăn công nghiệp, chủ yếu là nấu cơm phục vụ cho công nhân một công ty may ở quận. Chúng tôi có giấy phép kinh doanh và đăng ký thuế ở phường. Hằng năm công ty may không tăng giá suất ăn nhưng phường yêu cầu cơ sở nấu ăn phải kê khai lại để tăng thuế. Chúng tôi thắc mắc thì phường bảo do cấp trên giao chỉ tiêu thu. Phường nói vậy đúng hay sai?

Luật gia NGUYỄN THÁI SƠN trả lời: Những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ được nộp thuế theo phương pháp khoán thuế. Theo Điều 38 Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu kê khai của hộ/cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế và ý kiến của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để tính mức thuế khoán. Mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch và phải được công khai trong địa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp có thay đổi ngành, nghề, quy mô kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế để điều chỉnh mức thuế khoán.

Như vậy, việc khoán thuế, căn cứ xác định mức thuế khoán và thời hạn áp dụng mức thuế khoán đã được quy định rõ ràng. Đội thuế phường đã trả lời không đúng khi cho rằng mức thuế khoán tăng do chỉ tiêu cấp trên giao cho đội tăng.

TRÂN CHÍNH ghi