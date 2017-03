O ép người lao động

Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật gia TPHCM: Không có cơ sở để đòi bồi thường Công ty Posco VN đã ép buộc NLĐ viết đơn, sau đó đồng ý cho ông Anh nghỉ việc; điều đó có nghĩa hai bên đã thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ. Theo quy định của pháp luật, việc bồi thường chi phí đào tạo chỉ xảy ra khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Trong trường hợp này, ông Anh không hề đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật nên công ty không có cơ sở để yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo. Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM: NLĐ có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp Pháp luật đã quy định rõ từng phần BHXH, BHYT do doanh nghiệp và NLĐ đóng. Việc hãng phim G. buộc NLĐ phải đóng BHXH, BHYT thay doanh nghiệp là trái với quy định của pháp luật. NLĐ có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ quyền lợi.