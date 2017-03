Ô nhiễm kênh Ba Bò do xả lén chất thải

Ngày 28-10, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tổ chức giao lưu trực tuyến để giải đáp vướng mắc trong lĩnh vực đang có nhiều vướng mắc, vi phạm này.

Giám sát doanh nghiệp làm bậy

Anh Trần Trung Hiếu ở Thuận An (Bình Dương) hỏi: Kênh Ba Bò (đoạn ngang qua tỉnh lộ 43, tiếp giáp giữa tỉnh Bình Dương và TP.HCM) đã ô nhiễm quá nặng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. TP.HCM và Bình Dương đã phối hợp giải quyết ô nhiễm của dòng kênh này, kinh phí nhà nước phải bỏ ra lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, vào những lúc trời mưa, nước kênh Ba Bò vẫn đen kịt, mùi hôi nồng nặc và bọt trắng xóa. Vậy nguyên nhân do đâu?

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương trả lời: Sở TN&MT tỉnh Bình Dương và UBND thị xã Thuận An, Dĩ An luôn xác định việc xử lý giảm thiểu ô nhiễm kênh Ba Bò là vấn đề phải ưu tiên tập trung thực hiện. Tuy nhiên, kênh Ba Bò vẫn còn ô nhiễm, nhất là những lúc trời mưa. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp lợi dụng lúc trời mưa để xả lén chất thải.

Các cơ quan chức năng hiện đã xác định một số cơ sở có dấu hiệu vi phạm để tập trung ưu tiên giám sát và kiểm tra, xử lý. Đồng thời, tỉnh đã khởi công dự án cải tạo kênh Ba Bò vào tháng 4-2014, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2015. Tỉnh hy vọng với những biện pháp đồng bộ và thường xuyên như trên thì tình trạng ô nhiễm môi trường trên kênh Ba Bò sẽ dần được cải thiện.

Bọt nổi trắng xóa trên kênh Ba Bò do các doanh nghiệp lợi dụng lúc trời mưa xả lén chất thải. Ảnh: CTV

Xã, phường biết nhà, đất dính quy hoạch

Một người dân có địa chỉ email chuasonlam.1978@gmail.com hỏi: Để biết được chính xác đất mình mua không bị nằm trong quy hoạch thì làm sao?

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa trả lời: Theo Luật Đất đai năm 2013, UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện. Đồng thời, cơ quan này công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã.

Theo quy định trên, nếu muốn biết đất đó có nằm trong khu quy hoạch hay không thì người dân có thể liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Quản lý đô thị, phòng TN&MT huyện, thị xã, TP nơi có đất để được cung cấp thông tin.