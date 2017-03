Ôm bên phải chữ Y cũng là chuyển hướng!

Thượng tá NGUYỄN HOÀNG DIỆP, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM: Phải bật xi-nhan

Đến giao lộ (ngã ba) có hình chữ Y, người điều khiển phương tiện rẽ vào nhánh bên phải hay bên trái của nhánh chữ Y là đang thực hiện động tác chuyển hướng từ một nhánh vào một nhánh khác của chữ Y, tức không còn đi trên cùng một trục đường nữa mà đã chuyển hướng vào một đường khác. Do vậy, người điều khiển phương tiện phải chấp hành theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ: Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Cũng cần nói thêm trong trường hợp đang lưu thông ở làn đường không thuận lợi cho việc chuyển hướng mà muốn chuyển làn đường trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải chấp hành theo khoản 1 Điều 13 Luật Giao thông đường bộ: Chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn. Trường hợp người điều khiển xe máy chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ như trong tình huống đã nêu bị xử phạt 200.000-400.000 đồng theo điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định 171/2013 của Chính phủ.