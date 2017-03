Ôm con gái “phi thân” né xe tải

Chưa hết bàng hoàng, chị Trần Thị Lập (SN 1984, quê An Giang) kể lại chị đang chạy xe máy 67L3-3461 chở bạn là chị Mai Thanh Nhàn và con gái ba tuổi trên Quốc lộ 1A (hướng từ Linh Xuân về Biên Hòa).









Chiếc xe máy của chị Lập bị xe tải cán trúng, may mà mẹ con chị né kịp

Đúng lúc này, xe tải 57L-4827 do tài xế Hồ Minh Tâm điều khiển từ hãng giấy Linh Xuân ra giao lộ đường số 9 - Quốc lộ 1K. Do tránh một xe máy, tài xế xe tải đánh tay lái để tránh, không may lao sang đường tông vào xe máy của chị Lập.

“Thấy xe tải lao đến, tôi vội quẳng xe, ôm con nhảy ngay. Bạn tôi không nhảy kịp nên bị thương nặng”, chị Lập nói. Tuy nhiên, chị Lập cũng bị chấn thương chân, còn con gái chị bị chấn thương đầu.

Cả 3 nạn nhân được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức. Hiện vụ tai nạn đang được CSGT Thủ Đức điều tra xử lý.