“Ông hội đồng” huyện cản trở thi hành án

Mặc dù đã hơn hai năm trôi qua nhưng ông Nguyễn Kim Cương (ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An) vẫn chưa được giao trả 200 m2 đất tại địa phương trên theo phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm.

Thắng kiện nhờ có “giấy đỏ”

Theo sổ mục kê thì mẹ ông Cương đứng tên 200 m2 đất trên. Trước đây, thấy người hàng xóm là ông C. không có nhà ở nên gia đình ông Cương đã cho ông C. sử dụng phần đất đó để cất nhà ở. Song ông C. chỉ cất nhà tạm và nay thì ông C. cũng đã có chỗ ở ổn định nên phía ông Cương yêu cầu ông C. trả lại đất.

Ông C. không đồng ý trả đất với lý do đã được cha ông Cương cho đất vào năm 1989 và cá nhân ông đã được UBND huyện cho phép xây cất nhà. Theo ông C., số đất tranh chấp giờ thuộc quyền sử dụng của ông chứ không phải của gia đình ông Cương.

Bản án dân sự sơ thẩm năm 2007 của TAND huyện Đức Hòa đã xử cho ông C. thắng kiện. Ông C. được quyền sử dụng 200 m2 đất và được phép liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để làm thủ tục cấp “giấy đỏ”.

Tuy nhiên, bản án dân sự phúc thẩm năm 2007 của TAND tỉnh Long An lại xử cho ông Cương thắng kiện. Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, phía ông Cương xuất trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (màu trắng) và UBND thị trấn cũng đã xác nhận mẹ ông Cương là người đứng tên trong sổ mục kê. Ngoài ra, ông Cương đã được UBND huyện cấp “giấy đỏ” vào năm 1991. Ngược lại, phía ông C. không cung cấp được giấy tờ chứng minh đã được cha ông Cương cho đất. Cuối cùng, TAND tỉnh Long An tuyên xử ông C. có nghĩa vụ tháo dỡ căn nhà tạm đã cất để giao trả 200 m2 đất cho ông Cương. Ông C. được quyền lưu cư trong thời hạn ba tháng tính từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.

Lúc phải chờ kháng nghị

Ngay sau đó, ông Cương đã nộp đơn đến Thi hành án (THA) huyện Đức Hòa để yêu cầu được THA. Nhưng không hiểu sao cơ quan này vẫn “án binh bất động”. Chờ lâu quá, ông Cương khiếu nại đến THA tỉnh Long An.

Tháng 2-2008, THA tỉnh Long An đã có công văn yêu cầu THA huyện Đức Hòa phải giải quyết khiếu nại của ông Cương trong thời hạn một tháng. Sau đó, mãi đến tháng 6-2008, THA huyện Đức Hòa mới ra quyết định cưỡng chế ông C. giao trả đất cho ông Cương.

Cứ tưởng THA huyện sẽ nhanh chóng triển khai việc cưỡng chế trong hạn định nào ngờ chỉ một thời gian ngắn sau đó, THA huyện lại ra quyết định tạm dừng với lý do “chờ chỉ đạo của THA tỉnh”.

Ông Cương vội liên hệ với THA tỉnh thì được biết VKSND tỉnh Long An đã gửi công văn đề nghị VKSND tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm.

Đến tháng 10-2008, ông Cương nhẹ cả người khi VKSND tối cao chính thức khẳng định “không có cơ sở để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm”. Nhưng rồi vụ việc của ông vẫn chưa được đưa ra thi hành. Cuối tháng 12-2008, để tiếp tục giải quyết đơn khiếu nại của ông, THA tỉnh đã có công văn lệnh cho THA huyện phải cưỡng chế để THA cho ông Cương trong tháng 3-2009.

Lúc lại bị can thiệp

Đến hạn, ông Cương quay lại THA huyện thì được biết “vẫn chưa thể THA do phó chủ tịch HĐND huyện Đức Hòa vừa ký văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh kiến nghị xem xét kháng nghị bản án phúc thẩm vì phía ông C. cung cấp thêm một số chứng cứ mới”.

Có thực sự đó là những chứng cứ mà tòa án cấp phúc thẩm chưa xem xét đến? Vì sao VKSND tối cao đã nói TAND tỉnh Long An xử đúng mà HĐND huyện lại còn muốn kháng nghị tới lui làm chậm trễ việc THA?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Tấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Đức Hòa, cho biết: “Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm cưỡng chế thì ông C. có xuất trình cho HĐND huyện một số chứng cứ mà ông cho là mới. Sau khi xem xét, HĐND huyện đã ra công văn kiến nghị nêu trên. Lúc đó, HĐND huyện không hề biết trước đó VKSND tỉnh đã có công văn đề nghị VKSND tối cao kháng nghị bản án và đã bị VKSND tối cao từ chối. Sau này, khi ngồi lại với VKSND tỉnh và THA huyện theo thư mời làm việc của HĐND tỉnh, chúng tôi mới biết mình đã vội vàng ra công văn kiến nghị khi chưa xem xét kỹ lưỡng vụ việc”...

Ông Phạm Minh Tấn, chấp hành viên THA huyện Đức Hòa - người trực tiếp giải quyết vụ việc của ông Cương, cho biết: “THA tỉnh vừa yêu cầu THA huyện phải THA ngay trong tháng 5-2009 vì không còn lý do nữa để trì hoãn. Chúng tôi sẽ thi hành dứt điểm việc giao trả đất cho ông Cương trong thời gian sớm nhất”.