Phải có biên bản mới được hưởng bảo hiểm

Ông Cao Hữu Thuận (26/10A Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn thường xuyên đi làm bằng xe gắn máy. Tháng 8-2008, trên đường về nhà, khi chạy tới ngã tư Hùng Vương-Lê Hồng Phong thuộc địa bàn quận 5 thì xe ông Thuận vướng vào một sợi dây điện bị đứt. Ông bị ngã, chấn thương nặng và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông có đến trình báo Công an phường 4 (quận 5) và đề nghị Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự-Phản ứng nhanh, Công an quận 5 xác nhận tai nạn. Tháng 2-2009, Hội đồng Giám định y khoa TP.HCM có văn bản kết luận ông bị thương tật 31% do tai nạn trên gây ra. Đến tháng 6-2009, ông gửi hồ sơ xin giải quyết chế độ tai nạn lao động cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM. Nhưng đến nay đã hơn một năm trôi qua mà quyền lợi của ông vẫn chưa được giải quyết.

Các dây điện đứt lòng thòng dễ gây ra tai nạn cho người đi đường. Ảnh: M.HIẾU

Trao đổi với PV, ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết: “Theo điểm c khoản 1 Điều 39 Luật BHXH, người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị tai nạn lao động trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Tại khoản 2 Điều 144 luật này có quy định hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động (đối với trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động) phải có thêm bản sao biên bản của cảnh sát giao thông.

Do chỉ có xác nhận tai nạn của phía công an mà không có biên bản của cảnh sát giao thông nên hồ sơ của ông Thuận không đủ điều kiện để xem xét, giải quyết. Hiện BHXH TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị BHXH Việt Nam cho ý kiến giải quyết trường hợp này”.

Giải thích về việc không cung cấp biên bản khi xảy ra tai nạn, Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự-Phản ứng nhanh, Công an quận 5, cho biết: “Vì ông Thuận chỉ yêu cầu xác nhận vào đơn tường trình nên đội đã xác nhận về việc có xảy ra tai nạn. Nếu ông có yêu cầu lập biên bản thì đội sẽ cử người xuống hiện trường lập lại biên bản rồi mời các nhân chứng chung quanh nơi xảy ra tai nạn ký tên để ông bổ túc hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động”.

