Phải có giấy phép mới được vào Việt Nam lao động

Tại buổi góp ý dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức ngày 2-10, Đại tá Lê Xuân Viên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), cho biết: Hiện có tình trạng nhiều người nước ngoài lợi dụng quy định cho chuyển đổi mục đích nhập cảnh theo pháp lệnh hiện hành vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan, du lịch, sau đó xin chuyển đổi để thực hiện mục đích khác, đặc biệt xin chuyển đổi ở lại lao động. Trong đó, có nhiều lao động đang làm việc tại các dự án do Trung Quốc trúng thầu.

Để giải quyết vấn đề này, dự thảo luật đã quy định về thị thực lao động và yêu cầu người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trước khi nhập cảnh. Dự thảo luật cũng quy định người nước ngoài không được chuyển đổi mục đích nhập cảnh, trừ trường hợp đặc biệt sẽ do Chính phủ quy định.

Dự thảo cũng siết điều kiện nhập cảnh trong trường hợp được miễn thị thực, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ít nhất sáu tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh trước ít nhất một tháng, trừ các trường hợp khác. Quy định này sẽ khắc phục được sơ hở mà người nước ngoài lợi dụng việc miễn thị thực để cư trú dài hạn tại Việt Nam. Đại tá Lê Xuân Viên chỉ ra ví dụ nhiều nhất là công dân Hàn Quốc, Trung Quốc khi hết hạn cư trú thường xuất cảnh một, hai ngày sau đó lại nhập cảnh để lao động, kinh doanh.

Góp ý về điểm này, đại diện Bộ đội biên phòng TP.HCM cho rằng cần nghiên cứu lại quy định một tháng là dài sẽ gây khó khăn cho các nhu cầu chính đáng của người nước ngoài đang lao động, kinh doanh tại Việt Nam có nhu cầu thăm người thân, cha mẹ mất, bệnh… họ chỉ cần xuất cảnh vài hôm và muốn nhập cảnh lại Việt Nam.

Trưởng Đoàn đại biểu QH TP.HCM Huỳnh Thành Lập nhận định dự thảo luật đã bổ sung nhiều quy định chi tiết, chặt chẽ về quản lý xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, cần lưu ý những góp ý của các đại biểu về sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội mà vẫn đủ thoáng, thu hút được đầu tư, kinh doanh phát triển đất nước.

ÁI NHÂN - HOÀNG LAN