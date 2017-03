Phải dùng pháp luật để bảo vệ bản thân

Chừng khi nhà báo đi làm việc với công an xã thì mới biết sở dĩ hồ sơ không được chuyển đến cơ quan điều tra là do bà H. không có đơn yêu cầu xử lý mà chỉ yêu cầu bồi thường.

Theo phản ánh của bà H. thì có thể cô bảo mẫu đã có hành vi phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự thì vụ án về loại tội phạm này chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên. Vậy nên nếu bà H. cứ ấm ức nhưng lại không nộp đơn yêu cầu khởi tố thì các cơ quan tố tụng địa phương lấy đâu ra cơ sở xử lý hình sự. Và như thế, quyền lợi của con bà H. đã không được bảo vệ kịp thời không phải do sự trễ nãi của cơ quan chức năng mà do sự thiếu hiểu biết của chính bà.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM ngày 9-7 đưa tin Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An sẽ khởi tố vụ án hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Đêm 30-6, cho rằng có hai chiến sĩ công an huyện đã đuổi theo, đạp ngã một người vi phạm luật giao thông rồi quay xe bỏ đi nên hàng trăm người dân đã lật xe ôtô của CSGT huyện xuống ruộng. Có thể hai chiến sĩ trên đã làm sai nhưng người dân không được phép vịn vào lý do đó để thực hiện những việc làm vi phạm pháp luật. Thay vì tấn công xe CSGT, người dân cần phản ánh vụ việc đến công an huyện để lãnh đạo cơ quan này xem xét, xử lý hai chiến sĩ sai phạm.

Mới đây, một số báo đưa tin có 46 đối tượng ở huyện Long Thành, Đồng Nai đã bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ… vì đã tham gia đánh, ném đá vào một số cán bộ, công an địa phương, kéo vào trụ sở UBND xã Long Hưng phá phách, đốt tài liệu... Để xảy ra các hành vi này là do họ không đồng tình với việc chính quyền chuẩn bị thu hồi đất để làm dự án (!). Cũng tương tự như vụ ở Nghệ An, không một ai được phép tự xử theo ý riêng và nếu làm sai pháp luật thì sẽ bị trừng trị.

Xem ra trong bất kỳ tình huống nào thì mọi người đều phải cố gắng làm theo pháp luật. Về phía các cơ quan chức năng, nếu luôn hành xử theo pháp luật thì sẽ hạn chế được những xung đột không đáng có, dễ dẫn đến nhiều hậu quả pháp lý không hay.